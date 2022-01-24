У Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці: подробиці трагедії

Фахівці радять узагалі не брати до вологих рук електротехніку.
21-річна дівчина загинула від удару струму в Луцьку. Вона купалася у ванній з увімкненим у зарядний пристрій телефоном. Медики, які прибули на місце, намагалися її реанімувати, однак безрезультатно.
Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Трагедія сталася в квартирі, яку винаймали троє дівчат. Ввечері двоє з них помітили, що їхня подруга довго не виходить з ванної кімнати. Коли зайшли всередину – побачили, що вона непритомна.
Поряд із загиблою у воді лежав телефон, який саме заряджався. Дівчата витягли подругу і почали кликати на допомогу.
Медики швидкої намагалися реанімувати дівчину, але безрезультатно.
"Зі слів керівника бригади, також наявне на руці пошкодження, тобто опік", - розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Невідомо, скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму. У таких випадках реанімаційні заходи важливі у перші хвилини.
"Навряд чи були шанси вижити в цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом якраз стосується, деколи називається паралічем серця", - каже завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.
У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок.
"Причиною смерті стало ураження електрострумом. Це підтвердили і висновки судово-медичної експертизи", - зазначила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
Загибла Богуслава була єдиною донькою у батьків. Дівчата, які жили з нею у квартирі, після трагедії з будинку виїхали.
За словами фахівців, від самого телефона, який падає у воду, небезпеки не має. А от якщо він увімкнений у зарядний пристрій – тоді наслідки можуть бути плачевні. Надто якщо гаджет чи дріт пошкоджені.
"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - зазначив директор з охорони праці та навколишнього середовища ПРАТ "Волиньобленерго»" Володимир Перчук.
Зарядний пристрій міг бути не лише пошкоджений. Загроза є й від дешевих підробок - кажуть, майстри з ремонту телефонів.
"Зарядка може передати плюс, а вода в нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може виконати тільки неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснює майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.
Тим паче ймовірність ураження електричним струмом у вологій ванній кімнаті – значно вища, ніж в інших приміщеннях.
"Не беріть в руки побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще є мокрими", - радить Володимир Перчук.
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