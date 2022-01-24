У Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці: подробиці трагедії

У Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці: подробиці трагедії

Фахівці радять узагалі не брати до вологих рук електротехніку.

21-річна дівчина загинула від удару струму в Луцьку. Вона купалася у ванній з увімкненим у зарядний пристрій телефоном. Медики, які прибули на місце, намагалися її реанімувати, однак безрезультатно.

Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Трагедія сталася в квартирі, яку винаймали троє дівчат. Ввечері двоє з них помітили, що їхня подруга довго не виходить з ванної кімнати. Коли зайшли всередину – побачили, що вона непритомна.

Поряд із загиблою у воді лежав телефон, який саме заряджався. Дівчата витягли подругу і почали кликати на допомогу.

Медики швидкої намагалися реанімувати дівчину, але безрезультатно.

"Зі слів керівника бригади, також наявне на руці пошкодження, тобто опік", - розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

Невідомо, скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму. У таких випадках реанімаційні заходи важливі у перші хвилини.

"Навряд чи були шанси вижити в цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом якраз стосується, деколи називається паралічем серця", - каже завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок.

"Причиною смерті стало ураження електрострумом. Це підтвердили і висновки судово-медичної експертизи", - зазначила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

Загибла Богуслава була єдиною донькою у батьків. Дівчата, які жили з нею у квартирі, після трагедії з будинку виїхали.

У Луцьку ударом струму вбило 21-річну дівчину

За словами фахівців, від самого телефона, який падає у воду, небезпеки не має. А от якщо він увімкнений у зарядний пристрій – тоді наслідки можуть бути плачевні. Надто якщо гаджет чи дріт пошкоджені.

"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - зазначив директор з охорони праці та навколишнього середовища ПРАТ "Волиньобленерго»" Володимир Перчук.

Зарядний пристрій міг бути не лише пошкоджений. Загроза є й від дешевих підробок - кажуть, майстри з ремонту телефонів.

"Зарядка може передати плюс, а вода в нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може виконати тільки неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснює майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.

Тим паче ймовірність ураження електричним струмом у вологій ванній кімнаті – значно вища, ніж в інших приміщеннях.

"Не беріть в руки побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще є мокрими", - радить Володимир Перчук.

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