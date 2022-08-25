У Луцьку із височенної стели по шматочках вирізали 300-кілограмову радянську зірку

Трьохсоткілограмову зірку ріжуть та знімають шматками з меморіалу, це робити досить складно через товщину матеріалу. Тим паче роботи майстрам доводиться виконувати на сорокаметровій висоті, йдеться в ТСН.

Її, розповідають майстри, на меморіалі Слави на згадку про Другу світову війну, радянські майстри чіпляли наче на віки. Тож знімати її взялися з самого ранку. Думали: впораються за годину, але, як виявилося, пиляти зірку нелегко. «Проблема – це у висотних роботах. Вона з бронзи і вона дуже і дуже погано. Це тягучий метал і він дуже погано ріжеться», - пояснюють робітники.

Майстри по черзі підіймаються нагору, працювати доводиться на сорокаметровій висоті. Радянський символ ламають і ломами, і болгарками. Робітники втомлюються, але кажуть, пиляти ненависний радянський символ –в радість.

Зняти радянську символіку з меморіалу загиблим у місті прагнули давно. Процес загальмував через паперову тяганину. Утім, від початку повномасштабного вторгнення росіян його пришвидшили. Подивитись як ламатимуть радянський п’ятикутник прийшли містяни. Як зірка шматок за шматком зменшується спостерігають із задоволенням. Кажуть, зняти її треба було ще раніше.

«Позитивно сприймаємо таку подію, взагалі українізація - це дуже круто. Його потрошки ріжуть, хоча хотілося б подивитися, як воно падає», - кажуть свідки.

Що буде на місці зірки, ще не вирішили. Кажуть, головне - позбутися її.

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