У Луцьку обладнали театр просто у сховищі і планують там не лише вистави

Аби глядачі могли відвідувати вистави навіть під час повітряних тривог, у Луцьку вирішили перенести вистави у сховище, йдеться в ТСН.

Місце для виступів облаштували у підвальному приміщенні театру. Розчистили, поремонтували, подбали про світло, звук і опалення. В укритті розмістили сцену та місця для глядачів - щоправда, їх менше ніж зазвичай.

У імпровізованій залі одночасно може перебувати близько сотні людей. Тож запрошувати гостей на вистави та концерти будуть навіть під час сирен. Перший концерт у залі-сховищі був безкоштовним, а самі актори зі сцени передали десять тисяч гривень військовим 72-ї бригади. Кажуть, сподіваються, що незабаром у театрі відбудеться свято з нагоди нашої перемоги і вже не в укритті, а у звичайній залі.

"Тут не було нічого, тут були голі стіни. Ми створили все можливе для нашого глядача. Будемо тут проводити не тільки вистави, концерти, а й виставки", - каже директор театру Сергій Скулинець.

Винахідливість українців необмежена, нещодавно український ІТівець Вадим Клименко створив віджет, який дозволяє перевірити, чи є в домі світло за допомогою роутера. Детальну інструкцію, як встановити віджет на "Айфон", чоловік опублікував на форумі DOU.

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