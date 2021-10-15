У Луцьку одна маршрутка наздогнала й урізалася в іншу: у десятьох пасажирів - вибиті зуби, травми та забої

У Луцьку одна маршрутка наздогнала й урізалася в іншу: у десятьох пасажирів - вибиті зуби, травми та забої

Свідки розповідають, що один із водіїв не загальмував і в'їхав у транспортний засіб попереду.

Десятеро людей, серед яких дитина, травмувалися в ДТП у Луцьку. Там зіштовхнулися дві маршрутки. Аварія сталася в спальному районі міста.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Їхала спереду одна маршрутка, загальмувала, можливо пропускала транспортний засіб. Інший в нього в’їхав", - розповідає заступник командира роти поліції Василь Арсенюк.

"Я пропускав машини - він стояв, пропускав – другорядні пропускаю, а він говорить, що нога з педалі спала - і мене в зад", - розповідає водій маршрутки Микола.

Чому не зупинився, водій іншої маршрутки розповідати не хоче.

Десятьох пасажирів кількома швидкими доправили до лікарень. Попередньо відомо, що обоє водіїв були тверезими.

У 4-річного Захара від удару вибило зуба, каже його мама.

"Ми одразу до стоматолога. Відповідно що – зуб один вилетів повністю, ще два хитається, треба спостерігати", - каже мама дитини Юлія Конопельнюк.

Новини України: десятеро людей, серед яких дитина, травмувалися в ДТП у Луцьку

Дитина їхала маршруткою разом із бабусею. У жінки струс та рана ноги. Та найбільше жінка злякалася за онука.

"У мене дитина заплакала, я бачу - він в крові. Це жах", - згадує лучанка Світлана Фурс.

Пані Світлана розповідає, вони з онуком сиділи одразу за водієм. І добре бачили, що маршрутка попереду зупинилася, тоді як їхній водій навіть не думав гальмувати.

"Без гальм їде просто в зад маршрутки і ніхто не встиг навіть зойкнути і сказати, що ви робите", - говорить Світлана Фурс.

За медичною допомогою до медиків звернулося десятеро пасажирів з обох маршруток.

"Пацієнти з травмами, забоями різних ділянок тіла", - говорить заступник головного лікаря Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов.

Травмованих відпустили лікуватися амбулаторно. Пасажири звертатимуться до перевізників, аби їм відшкодували лікування.

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