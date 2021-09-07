У Луцьку під замком Любарта лицарі із всієї України відгамселили одне одного заради змагань

У Луцьку під замком Любарта лицарі із всієї України відгамселили одне одного заради змагань

Учасники заходу змагались на мечах і в обладунках.

Лицарі з усієї України з’їхалися до Луцька на чемпіонат із середньовічного бою. Близько сотні учасників зійшлися у масових битвах та у двобоях. Ламалися щити і навіть мечі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Під замком Любарта справжні середньовічні бої, змагаються лицарі зі всієї країни. На кожному – понад тридцять кілограмів заліза. На чемпіонаті і масові битви - шістнадцять на шістнадцять, і двобої. Важливо не лише повалити суперника, а й втриматися на ногах самому.

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«Серйозне напруження безпосередньо на полі бою. Не витримує метал, не витримують деякі люди», - кажуть організатори чемпіонату.

Декому доводиться полишати поле бою із травмою. Але навіть це лицарів не зупиняє. «Два- три тижні пігулок і знову до бою, а можливо і завтра – побачимо», - розмірковує травмований учасник.

У кожного клубу свої секрети - хто бере вагою, а хто змушений шукати іншу тактику. «Більше переміщатися та ефективніше кидати», - розказують свої таємниці учасники

І поки одні б’ються, інші відлежуються на сіні. Аби набратися сил.

Новини України: лицарі з усієї країни з'їхалися до Луцька на чемпіонат із середньовічного бою

Поряд із лицарями жінки у середньовічному вбранні. Вони не лише надихають своїх воїнів, але й допомагають їм. «Підтримувати, допомогти одягнути, зняти обладунки», - кажуть учасниці.

А найсміливіші жінки за дерев’яною огорожею воюють з мечами у руках.

Глядачі від дійства у захваті. «Досить жорстко, я б сказав. Треба бути дуже сміливим, щоб брати участь у таких змаганнях», - переконаний один із глядачів.

Після двох днів запеклих боїв найкращими визнають лицарів з Житомира та Києва. До наступних турнірів в учасників є трохи часу залікувати синці та полагодити обладунки.

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