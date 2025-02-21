У Луцьку попрощалися з загиблим захисником України: "Страх смерті переборов на Майдані"

В Луцьку попрощалися з загиблим воїном, який пройшов Майдан і воював за Україну.

В Луцьку попрощалися з 40-річним героєм Андрієм Серганчуком на псевдо "Фестиваль". Він був учасником Революції Гідності, обороняв Донецький аеропорт, бився з ворогом за Авдіївку, Бахмут, Куп'янськ, Лиман. Загинув кілька днів тому під Торецьком.

Кого втратила Україна – спогади про досвідченого воїна в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

На світлинах з Майдану Андрій Серганчук у червоному светрі. Саме з Революції Гідності і розпочалася його війна. Там, на Майдані, отримав і своє перше поранення. Поряд вибухнула граната. Однак до медиків чоловік навіть і не думав звертатися – рятував інших.

Андрій Серганчук на Майдані

"На руках виносив хлопців, які стікали кров’ю і потребували допомоги", – каже військовий капелан Олександр Вронський.

"Взагалі не боявся смерті. Він завжди казав, що страх смерті переборов на Майдані", – каже волонтерка Віра Шварцкоп.

Після Майдану Андрій Серганчук добровольцем пішов на війну, служив у складі 80-ї десантної бригади. Пройшов Констянтинівку, Авдіївку, Піски.

Похорон загиблого воїна

"Воїн одним словом. Якби хоч половина була таких – уже б цієї війни не було", – каже побратим "Абрек".

У січні 2015 року Андрій понад два тижні обороняв Донецький аеропорт.

"Він був двічі, це мало хто заїжджав два рази на Донецький аеропорт", – каже друг Юрій Конопельнюк.

"Я завжди на нього казала – останній кіборг, бо він розказував, що виходив останній з аеропорту взагалі", – додає волонтерка Віра Шварцкоп.

В інтерв’ю восьмирічної давності Андрій розповів, як вони в аеропорту трималися до останнього, навіть коли бойовики намагалися витравити оборонців газом і дихати було просто нічим. За словами побратимів, Андрій був безстрашним. Пригадують, як через ворожий блокпост біля аеропорту, попри небезпеку, провозив гранати.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій одразу ж повернувся до війська. Служив у 100-й волинській бригаді. Загинув військовий під Торецьком внаслідок влучання ворожого дрона. У Героя залишилися мати, дружина та п’ятирічний син.

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