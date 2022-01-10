У Луцьку працівниця лікарні придумала хитру схему, щоб отримувати чужу зарплату

У суді підозрювана визнала вину.

Колишня працівниця Волинського лікувально-профілактичного закладу для надання медичної допомоги невиліковним хворим разом з іншою підозрюваною придумала хитру схему, щоб отримувати подвійну зарплату. Її викрили та засудили.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними слідства, жінка у змові з ще однією працівницею медичного закладу працевлаштували на роботу знайомого. Проте фактично він не працював, а підозрювані отримували його заробітну плату. Підозрюваних викрили через три місяці після того, як вони організували схему. Підозрювана встигла привласнити майже 9 тис. грн.

У суді підозрювана визнала вину та повідомила, що уже компенсувала завдані збитки. Вона просила суворо її не карати.

Суд визнав жінку винною та оштрафував на 1700 грн.

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