У Луцьку розшукують підозрюваного в зґвалтуванні, який втік із зали суду

У Луцьку розшукують підозрюваного в зґвалтуванні, який втік із зали суду

38-річний чоловік покинув приміщення суду після того, як суддя оголосив рішення про утримання його під вартою.

Із Луцького міськрайонного суду утік 38-річний чоловік, коли почув рішення про те, що на час слідства його триматимуть під вартою. Після оголошення ухвали суду підозрюваний у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї просто вийшов з приміщення, оскільки прийшов на судове засідання добровільно, без конвою.

Про подробиці зухвалої втечі йдеться 13 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні чоловікові, якого обвинувачують одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, у Луцькому міськрайонному суді обирали міру запобіжного заходу. Суддя В'ячеслав Покидюк виніс рішення про утримання підозрюваного під вартою упродовж 60 діб. Почувши цю ухвалу, підозрюваний покинув приміщення і зник у невідомому напрямку.

“Він не був під конвоєм, фізично опору нікому не чинив, просто самовільно покинув зал”, - пояснив суддя.

У суді розповідають, що підозрюваний перебував у розшуку, на попередні судові засідання не з’являвся. Сьогодні — прийшов самостійно.

Ані служба судової охорони, ані поліція не беруть на себе відповідальності за цей інцидент. Поліцейські стверджують, що з проханням про охорону до них ніхто не звертався, а судові охоронці кажуть, що конвоювати - не їхня робота.

За словами речниці поліції Волинської області Ольги Бузулук, усі наряди поліції області отримали орієнтування на розшук втікача. Відомо, що йому 38 років, він проживає у Камінь-Каширському районі, раніше уже мав проблеми із законом.

Поліція просить усіх, кому відомо про перебування втікача, телефонувати на 102.

Новини України: у Луцьку чоловік утік із зали суду, коли дізнався, що його триматимуть під вартою

До слова, це вже далеко не перша втеча із цього суду. Торік звідси утік обвинувачений, сталося це через затримку із конвоїрами. Наздогнали втікача вже за межами суду, а для затримання навіть відкривали попереджувальний вогонь.

Буквально два місяці тому в Харкові з зали суду втік іноземець, якого розшукував Інтерпол за шахрайство в особливо великому розмірі. Після оголошення ухвали про запобіжний захід він також не став чекати на конвой і втік. Затримали його лише через три дні в Києві.

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