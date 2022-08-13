У Луцьку рятувальники перевірили підвали у навчальних закладах, де діти ховатимуться під час повітряних тривог

Рейд по укриттях у школах.
Насамперед зважають на аварійні виходи, вентиляцію, наявність санвузлів, води та освітлення. Водночас інструктують та дають поради вчителям.
Про це пише ТСН.
Рятувальник Роман пробує скористатися евакуаційним виходом у школі. З його зростом у метр вісімдесят шість, каже, зробити це було неважко. Таких аварійних виходів з укриття має бути два.
Також у навчальному закладі мають бути туалети, питна вода, справна вентиляція та вогнегасники. Чи готові школи до навчання в умовах війни – взялися перевіряти рятувальники.
Просто під час рейду оголошують тривогу. В укриття спускаються діти, які гралися поряд.
Як тут розмістити дітей, коли їх буде кілька сотень – у кожній школі вирішують індивідуально.
В цей час старшокласники навчатимуться дистанційно. А потім навпаки. Зараз, кажуть, головне спланувати, як учні швидко спускатимуться в укриття. Аби один клас не заважав іншому. В цій школі кажуть - практикувалися ще взимку.
У деяких школах є навіть система сповіщення.
За словами рятувальників, це великий плюс. На місці спробували одразу її протестувати.
У школах також перевіряють наявність аварійного освітлення та інспектують, як правильно діяти під час тривоги. Усі результати, чи укриття є придатними, оприлюднять уже після роботи комісій.
Натомість чи відпускати дітей до школи – вирішуватимуть батьки. За останньою інформацією, майже шістдесят відсотків волинян – за очне навчання.
Як повідомлялося, від 1 вересня навчальний процес у школах може відбуватися в змішаному режимі. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що готові до цього. Втім, батьки самі ухвалюватимуть рішення про формат навчання власних дітей.
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