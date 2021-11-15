У Луцьку учням під час онлайн-уроків показували порно: як доросле відео потрапило на шкільні платформи

У Луцьку учням під час онлайн-уроків показували порно: як доросле відео потрапило на шкільні платформи

Поки у кіберполіції розслідують, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ, батьки хвилюються.

У Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання з’явилося відео для дорослих. А ще до шокованих учнів онлайн почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися. Директори шкіл звернулися до кіберполіції.

Про те, як специфічне відео могло потрапити на шкільні платформи - 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Порнографія з’явилася одразу на кількох уроках у 5-х класів - розповідає директор однієї із луцьких шкіл. Запевняє - одразу звернувся до кіберполіції та до департаменту освіти.

Те, що відео для дорослих з'явилося одночасно в різних школах - підтверджують в департаменті освіти. З’ясувалося, невідомі на зустріч приєднувалися під ніками школярів.

Новини Луцька: одразу в кількох школах під час онлайн-уроків з'явилося порно

Програмісти розглядають декілька версій, як таке могло статися.

"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію до Мережі, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці аккаунти", - пояснює програміст Андрій Божко.

Поки у кіберполіції розслідують, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ, батьки хвилюються. Адже більшість працює і діти на уроках займаються самостійно. А гарантій, що замість математики знову не з'являться порнографічні картинки, ніхто не дає.

Нагадаємо:

Минулого року у Києві на Центральному залізничному вокзалі на інформаційному електронному табло біля зупинки показували контент для дорослих. Замість інформації транслювалося відео порнографічного змісту .

А у львівському торговому центрі пізно ввечері на великому моніторі замість реклами запустили порно. Ролик тривав менше хвилини, екран вдалося вимкнути працівникові. Порно на 42-дюймовому моніторі запустили невідомі.

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