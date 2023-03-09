У Лужниках виступав "святковий двійник Путіна": фахівчиня вказала на очевидні ознаки

Після звернення Путіна до Федеральних Зборів, 22 лютого відбувся "святковий" концерт у "Лужниках" з приводу початку повномасштабної війни в Україні. Там Путін виглядав уже інакше. Фахівчиня з фізіогноміки назвала ознаки "клонів" Путіна.

Під час концерту в "Лужниках" російський диктатор Володимир Путін мав уже дещо інакший, більш жвавий, вигляд. Його мовлення було чистим, дихання не збивалося. І це попри холодне вуличне повітря. Виступ тривав всього кілька хвилин, але цього вистачило, щоб експерти запідозрили, що це був "святковий" двійник Путіна, а не сам очільник Кремля.

Хто ж виступив перед росіянами в "Лужниках" та які головні ознаки відрізняють клонів Путіна один від одного в інтервʼю ТСН.ua розповіла фахівчиня з фізіогноміки Тетяна Ларіна.

"Ще в 2010 році я помітила — виступ на мочці вуха Путіна постійно змінюється. Також у Путіна є маленька родимка на обличчі, яка теж змінює положення. Я була цим дуже вражена. Зморшки на його обличчі теж видозмінюються: у одного Путіна вони прямі на лобі, а у іншого маленькі і переривчасті. Так не може бути. Навіть якщо йому кололи ботокс, глибока зморшка не може стати такою маленькою. Визначити, хто саме виступав на "Лужниках" дуже важко, бо відстань від Путіна до камер була надто великою", - розповіла фахівчиня.

Колаж ТСН.ua

Нагадаємо, концерт у Лужниках 22 лютого, приурочений річниці війни в Україні, відвідав президент РФ Володимир Путін. Він розхвалив російських окупантів і знову заявив, що вони захищають нібито "історичні території" Росії.

ТСН.ua зібрав найяскравіші моменти "свята" російської пропаганди.

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