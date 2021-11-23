У Львівській області депутат Мостиської міськради, тікаючи від копів, потрощив три патрульні авто

Порушника вдалося зупинити лише застосувавши зброю
Протаранив поліцейські авто, коли втікав від копів - четверо патрульних травмовані.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
На Львівщині правоохоронці затримали водія, який порушив правила дорожнього руху, але на вимогу копів не зупинився. Під час гонитви втікач різко гальмував та здавав назад і врешті протаранив три службові автомобілі. Четверо поліцейських, які їхали у них, зазнали травм.
Порушника вдалося зупинити лише застосувавши зброю - поліцейські поцілили у колесо його авто.
Як з’ясувалося, втікач - 35 річний депутат Мостиської міськради. Пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.
За те, що заподіяв шкоду правоохоронцям йому загрожує 5 років позбавлення волі.
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