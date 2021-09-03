У Львівській області фура влетіла в крамницю і розтрощила стіни: є жертви

У Львівській області фура влетіла в крамницю і розтрощила стіни: є жертви

За попередньою інформацією правоохоронців, загинуло четверо осіб.

Велика автотроща, надвечір сталася у місті Рудки Львівської області. Фура навантажена щебнем врізалась у крамницю.

Про це повідомляє журналістка ТСН.

За попередньою інформацією правоохоронців, загинуло четверо осіб. Водій вантажівки не впорався з кермуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і врешті влетів у продуктову крамницю.

Свідки кажуть, що одразу після аварії очевидці самотужки відсунули вантажівку і дістали з-під неї тіла загиблих та травмованих. Від тілесних ушкоджень водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, її ушпиталили. Але врятувати потерпілу медикам не вдалось.

В лікарні перебуває і ще одна постраждала людина.

Більше про аварію із місця подій у випуску ТСН.19.30

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