У Львівській області фура влетіла в крамницю і розтрощила стіни: є жертви

За попередньою інформацією правоохоронців, загинуло четверо осіб.
Велика автотроща, надвечір сталася у місті Рудки Львівської області. Фура навантажена щебнем врізалась у крамницю.
Про це повідомляє журналістка ТСН.
За попередньою інформацією правоохоронців, загинуло четверо осіб. Водій вантажівки не впорався з кермуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і врешті влетів у продуктову крамницю.
Свідки кажуть, що одразу після аварії очевидці самотужки відсунули вантажівку і дістали з-під неї тіла загиблих та травмованих. Від тілесних ушкоджень водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, її ушпиталили. Але врятувати потерпілу медикам не вдалось.
В лікарні перебуває і ще одна постраждала людина.
Більше про аварію із місця подій у випуску ТСН.19.30