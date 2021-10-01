У Львівській області нетверезий водій перекинув авто з туристами: чоловікові оберуть запобіжний захід

В салоні перебувало семеро осіб.

В горах Львівської області на автомобілі травмувалися туристи: водієві оберуть запобіжний захід.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

Нетверезий 47-річний місцевий мешканець на УАЗику віз сімох осіб на гору Високий Верх. Він не впорався з кермуванням. Авто перекинулося, а пасажирів порозкидало в різні боки.

Лікарів швидкої на гору везли рятувальники. Вони ж і спускали потерпілих. Трьох осіб в із переломами й забоями ушпиталили. Водій нині теж перебуває у лікарні та ще й під вартою поліції.

Зазначається, що в Карпатах хлопці влаштовували парубоцьку вечірку перед весіллям. Водія на позашляховику порадив власник садиби, де вони зупинилися. Кажууть: не помітили, що кермувальник напідпитку. "Перший раз він заглох на підйомі вгорі. Ми його завели з третього разу. Вже на самій горі, де вишки, він з’їхав з ґрунтової дороги в кювет. Нас повикидало", - каже один з потерпілих.

Новини України: водію, через якого травмувалися туристи, сьогодні оберуть запобіжний захід

Гора Високий Верх популярна серед туристів: там є гірськолижний комплекс та витяг. Іноді відпочивальники винаймають у місцевих мешканців джипи або ж квадроцикли, хоч підніматися на гору не пристосованим транспортом - небезпечно. "Сідають по шість осбі до УАЗика. Їдуть на швидкості. Ми зверталися до обласної ради з цього поводу. Дуже багато скарг", - каже начальник гірського-лижного комплексу Степан Кіра.

Нагадаємо, торік вантажівка, що везла 23 білорусів, перекинулася з 40-метрової висоти у річку. Троє людей загинули, десятеро зазнали травм. Кримінальна справа відкрита за двома статями - це порушення правил дорожнього руху і випуск на маршрут несправного транспортного засобу.

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