У Львівській області одружився військовий, який втратив ногу на передовій

На Львівщині побралися поранений військовий та дівчина, яка його чекала. До війни часу справити весілля не знайшли. Але після того, як чоловік втратив на передовій ногу, таки вирішили піти до РАЦСу. Обоє далеко від дому, тож зорганізувати свято їм допомогли волонтери.

Про сюрпризи, які підготували захиснику і його нареченій волонтерські війська, в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.

Андрій освідчився Анні далеко від рідного Кропивницького, де вони живуть, - аж на Львівщині. Сюди бійця доправили з фронту на лікування. Кохана примчала до нього і неочікувано для себе стала нареченою.

Анна і Андрій вже три роки разом, до війни на весілля часу не знайшли. Але нині твердо вирішили: одружаться. Гості на церемонії - волонтери: українські та іноземні. Саме волонтери разом і продумовували, яке влаштувати весілля бійцю. Щойно дізналася, що пара йде до РАЦСу, Леся кинула клич у соцмережах і за лічені години знайшла все для церемонії. Для наречених це стало сюрпризом.

Також читайте У лікарні Львова вийшла заміж медсестра з Лисичанська, яка втратила обидві ноги

З початком повномасштабного вторгнення Росії Андрій сам пішов у військкомат - той був за сто метрів від дому. Чекати повістку в чоловіка і думки не було. Його підрозділ направили на Луганщину. 23 квітня біля Лисичанська Андрій отримав важке поранення.

"На позиції були обстріли і прилетіла до мене міна та й все. У нас оборонна позиція була, наблюдали щоб не прорвалися і одна із тих біля мене приземлилася", - згадує боєць.

Лікарі врятували його, але ногу довелось ампутувати.

Нині молодята жалкують про одне, що не побралися раніше. А от про те, що визвався воювати добровольцем Андрій каже, жодної хвилини не шкодував.