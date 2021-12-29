У Львівській області п’яний водій в’їхав у цистерну з пропаном: рух трасою Київ-Чоп ускладнений

У Львівській області п’яний водій в’їхав у цистерну з пропаном: рух трасою Київ-Чоп ускладнений

Доки з дороги не прибрали цистерну, поліція організувала трасою реверсний рух.

Вже пів доби ускладнений рух на трасі Київ-Чоп на Львівщині через аварію, в яку потрапила фура, що перевозила пропан.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Аварія сталась у селі Ямпіль, і її спричинив нетверезий водій. За кермом легковика він не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну, де зіткнувся з вантажівкою. Від удару та з’їхала в кювет, а цистерна з пропаном перегородила смугу руху.

На трасі "Київ-Чоп" майже 15 годин ускладнений рух через ДТП | Новини Львівської області

Ніхто не постраждав, поки про витік небезпечного газу теж не повідомляється.

Драгер показав, що водій легковика був п’яний - у крові півтора проміле алкоголю. Доки з дороги не прибрали цистерну, поліція організувала трасою реверсний рух.

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