У Львівській області п’яний водій в’їхав у цистерну з пропаном: рух трасою Київ-Чоп ускладнений

Доки з дороги не прибрали цистерну, поліція організувала трасою реверсний рух.
Вже пів доби ускладнений рух на трасі Київ-Чоп на Львівщині через аварію, в яку потрапила фура, що перевозила пропан.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Аварія сталась у селі Ямпіль, і її спричинив нетверезий водій. За кермом легковика він не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну, де зіткнувся з вантажівкою. Від удару та з’їхала в кювет, а цистерна з пропаном перегородила смугу руху.
Ніхто не постраждав, поки про витік небезпечного газу теж не повідомляється.
Драгер показав, що водій легковика був п’яний - у крові півтора проміле алкоголю. Доки з дороги не прибрали цистерну, поліція організувала трасою реверсний рух.
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