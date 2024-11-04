У Львівській області спалахнув новий скандал у притулку для дітей: що каже влада та вихованці закладу

На Львівщині спалахнув ще один скандал з притулком для дітей. Про порушення в закладі заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що написав омбудсмен

Дмитро Лубінець повідомив, що у притулку для дітей є ізолятор.

"Дітей поміщають в ізолятор як покарання. Відомо про факт перебування там дітей протягом 5-ти днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи", - йдеться у дописі.

Що кажуть у притулку

Не покарання - заперечують і в адміністрації і педіатриня закладу. Ізолятор лише для тих, хто дійсно захворів.

Ізолятор

"Підвищення температури, головні болі, болі в животі, якась висипка, в нас були з вітрянкою діти, то ми ізольовували", - каже лікарка-педіатриня притулку Наталія Коваль.

12 річна Саша саме була на ізоляції, коли приїжджала комісія.

"Це не було покарання, я хворіла, в мене болів живіт і мене поклали в ізолятор. На 2 дні. Щоб зрозуміти, чому в мене болів живіт і дати медикаменти", - каже дівчинка.

А про лікарку в дописі уповноваженого з прав людини зазначено, що працює без ліцензії. Педіатриня ж показує ТСН сертифікат лікаря-спеціаліста. У медицині каже, уже 15 років.

"Ліцензія дається на приватний медичний центр, а в нас не є медичний центр і лікарня. Вони не вимагали, а написали в телеграм, взагалі нічого тут про ліцензію до мене не говорили", - каже Наталія Коваль.

Наталія Коваль

Про допис омбутсмена директорка закладу говорить зі сльозами.

"Я би вже давно написала заяву і звільнилася, але якщо я звільнюся це означає, що це правда. І мені жити тут в тому місті", - каже директорка притулку Світлана Гаврилюк.

Каже, усе написане - неправда. У притулку якісний ремонт, діти доглянуті, харчують їх добре, ходять в загальноосвітню школу. А чому дехто перебуває у притулку більше двох років пояснює так.

"Абагато є людей, які хочуть взяти дітей? Багато є? Це просто взяти написати програму, давайте ми закриємо всі інтернати, всі заклади, а дітей будуть усиновлювати. А хто візьме дітей, якщо є родинні групи, наприклад, 4 дітей. Якщо серед дітей є ті, що стоять на обліку в поліції за крадіжки", - каже вона.

Світлана Гаврилюк

Каже, до лютого 2022 року не було жодного випадку, коли б дитина жила в притулку понад 90 днів. Від початку повномасштабного вторгення через заклад пройшло 400 дітей з усієї України. Зараз тут 26 вихованців. Шістнадцять із Запоріжжя, інші з Київщини та Львівщини.

"Наші діти мають статус ВПО, вони приїхали з такого самого закладу з Запорізької області. Зараз коли вони всі розбомблені про 90 днів говорити, я рахую це просто не толерантно, куди їх маю діти", - каже начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.

15-річна Аня із Запоріжжя тут два роки.

"Тут добрі вихователі, дуже добрі. Тут нові ремонти, ми живемо в нормальних обставинах, їмо смачну теплу їжу. Нові речі, до нас приїжджають волонтери. Ми можемо малюватися. Проводити свята, знімати відео, у нас є телефони, у нас нема такого, що око да око", - каже Аня.

Притулок у Львівській області

У львівській адміністрації кажуть, офіційного листа про порушення їм ніхто не надсилав. А опубліковане називають неправдою. Мовляв, тільки зацікавлені в реогранізації чи закритті подібних закладів. Щоб кожна дитина була під опікою сімї. Але це зовсім не просто. І мова не йде про ігнорування реформи, як зазначено в дописі омбудсмена. Тож у держадміністраціїї чекають на офіційний лист від офісу омбудсмена, щоб спростувати усі звинувачення.

Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал, пов'язаний зі звинуваченнями вихованців інтернату на адресу директора у знущаннях і сексуальному насильстві. Вихованці неодноразово скаржилися на інциденти, але директор ці звинувачення заперечує.

Зачиняли дітей в ізоляторі! На Львівщині спалахнув іще один скандал із притулком!

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