У Львівській області за борди із адресами боржників оштрафували чиновників "Стрийводоканалу" і міськради

Рекламні щити із боржниками у Стрию з’явилися на початку літа.

На Львівщині за поширення персональних даних оштрафували чиновників "Стрийводоканалу" і стрийської міськради, які на початку літа вивісили у місті білборди з адресами і сумами боргу містян за воду.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На вулицях Стрия білборди провисіли майже місяць і спричинили справжній скандал. На них на широкий загал виставили адреси боржників за воду та суми боргу – вони стали гордістю місцевого водоканалу. І предметом позову для юристів.

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«Місце проживання, про це говорив Конституційний суд в своєму тлумачення є інформацію персонально характеру», - зазначає юрист Ярослав Жукровський.

Рекламні щити із боржниками у Стрию з’явилися на початку літа. Крім адрес і сум боргу, на щиті напис - вами «пишається» громада міста. На чотири борди вибірково потрапила сотня неплатників.

«Вибрали боржників з найбільшими боргами. Ну і частково тих, що не йшли на контакт з нашими контролерами», - зазначає заступник директора КП «Стрийводоканал» Роман Палюк

«Бідніші люди пенсійного віку перші йдуть платити за комунальні послуги, а люди, далеко не бідні, не платять», - додає заступник міського голови Стрия Михайло Журавчак.

Ідея білбордів виявилась вдалою - певні у водоканалі. Бо завдяки ним з 9 мільйонів боргу за лічені дні повернули 300 тисяч. Але ж порушили закон і розголосили персональні дані, певне юрист Ярослав Жукровський. Це саме він після сюжету ТСН звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини зі скаргою на водоканал. Так справа пішла у суд.

«Замість того, щоб піти в суд і стягувати з людей борги, водоканал вирішив позайматися самодіяльністю, яка вийшла за межі чинного законодавства», - зазначає юрист.

Люди, чиї адреси потрапили на білборди- обурені. Більше того, виявляється, когось назвали боржником, а він платив.

Позов до комунальників суд розглядав кілька місяців. І визнав таки, що вони винні. Керівника «Стрийводоканалу» оштрафували на 1700 гривень, спеціаліст з житлово-комунального господарства міськради має заплатити трохи більше 5 тисяч.

Міські посадовці і водоканал подаватимуть апеляцію. «Ми чекаємо оригіналу рішення суду, після чого дамо на оцінку нашим юристом. Ми категорично не погоджуємось з рішенням суду, будемо оскаржувати», - зазначили чиновники.

Тим часом юристи радять йти до суду потерпілим, чиї адреси опинились на білбордах. І подавати позови про стягнення моральної шкоди.

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