У Львові госпіталізували 6-річного хлопчика із коронавірусом, якого мати залишала в готелі самого і голодного

У Львові госпіталізували 6-річного хлопчика із коронавірусом, якого мати залишала в готелі самого і голодного

Дитину забрали, коли мама якраз відходила після пиятики.

Залишався голодний, без догляду, а згодом з’ясувалось ще з коронавірусом. У Львів в лікарню «Охматдит» забрали 6-річного хлопчика, про якого повідомили працівники готелю.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Спочатку вони зателефонували в поліцію і розповіли про неналежні умови утримання дитини. Виявилось, жінка, що винаймає в готелі номер, вночі йде працювати, і залишає самого 6-річного сина. Часто дитина була голодна, готельєри підгодовували його, і кожного разу бачили у номері безлад. Коли копи приїхали на виклик, застали 24-річну матір після перепою. Дитину забрали і хотіли повезти у притуло. Але після огляду лікарями, з’ясувалось, що у хлопчика коронавірус. Його терміново доправили до «Охматдит».

Про стан дитини більше дивіться у вечірньому випуску ТСН.

До львівської лікарні "Охматдит" забрали покинутого 6-річного хлопчика з COVID-19 | Новини України

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