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У Львові 11-річний хлопчик раптово впав у кому: його гелікоптером терміново госпіталізували

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У Львові 11-річний хлопчик раптово впав у кому: його гелікоптером терміново госпіталізували

Фото: Львівський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Хлопчик перебуває у тяжкому стані.

У Львові до лікарні гелікоптером шпиталізували 11-річного хлопчика. Дитина раптово впала у кому. Зволікати не можна було ні хвилини, кажуть медики.

Про це 18 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.12:00

Хлопчик проживає у гірському районі, дорога автомобілем до лікарні зайняла б понад дві години. Тож лікарі вирішили застосувати аеромедичну евакуацію.

Хлопчика доправили до львівської дитячої лікарні. Медики кажуть, його стан - тяжкий. Що призвело до коми - діагностують.

Новини України: у Львові до лікарні гелікоптером шпиталізували 11-річного хлопчика

Новини України: у Львові до лікарні гелікоптером шпиталізували 11-річного хлопчика

Нагадаємо, у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус.

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