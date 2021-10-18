У Львові 11-річний хлопчик раптово впав у кому: його гелікоптером терміново госпіталізували

Хлопчик перебуває у тяжкому стані.
У Львові до лікарні гелікоптером шпиталізували 11-річного хлопчика. Дитина раптово впала у кому. Зволікати не можна було ні хвилини, кажуть медики.
Про це 18 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.12:00.
Хлопчик проживає у гірському районі, дорога автомобілем до лікарні зайняла б понад дві години. Тож лікарі вирішили застосувати аеромедичну евакуацію.
Хлопчика доправили до львівської дитячої лікарні. Медики кажуть, його стан - тяжкий. Що призвело до коми - діагностують.
Нагадаємо, у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус.
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