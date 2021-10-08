У Львові 2-метрова секція паркану парку розваг привалила 61-річну жінку

Парк зачинили для відвідувачів.

У Львові паркан ледь не вбив 61-річну жінку. Вона гуляла з маленькими дітьми у центральному парку культури і на неї впала одна із секцій 2-метрової огорожі розважальної зони "Парк динозаврів".

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Свідки викликали швидку, потерпілу шпиталізували і вже провели першу операцію. Медики кажуть, що в неї розтрощена нога та зламана ключиця. Попереду - ще одна операція та тривале лікування.

Працівники парку, де впав паркан, виправдовуються, що це сталось через сильний вітер. Начебто огорожа не витримала поривів. Після інциденту парк до кінця дня зачинили для відвідування.

Хто мав відповідати за стан паркану і чи дійсно його повалив вітер на місці з’ясовує наша знімальна група, більше дивіться у наступних випусках ТСН.

Нагадаємо, що минулого місяця бетонна плита ледь не вбила чоловіка у Херсоні. Частина конструкції з даху продуктового магазину, прибудованого до багатоповерхівки, впала просто на тротуар, де саме йшов перехожий.

А кількома днями раніше у Харкові на шкільному стадіоні дитину привалило футбольними воротами. Хлопчика ушпиталили, і він перебував у реанімації у важкому стані.

Новини України: у Львові паркан ледь не вбив жінку в центральному парку культури

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