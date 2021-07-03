У Львові 4-річний хлопчик випав із вікна 6 поверху: як почувається дитина

У Львові 4-річний хлопчик випав із вікна 6 поверху: як почувається дитина

Хлопчик відбувся легкими травмами після падіння з 20-ти метрової висоти.

У Львові чотирирічний хлопчик відбувся легкими травмами після падіння з 20-ти метрової висоти. Дитина випала із шостого поверху.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Поки батьки були в іншій кімнаті, дитина відчинила вікно, перехилився і впала. На щастя - на траву. У поліції кажуть: родина благонадійна, тож трактують це як нещасний випадок.

Лікарі діагностували у хлопчика струс мозку і компресійний перелом чотирьох хребців грудного відділу хребта. За ним поки що спостерігають. Але за прогнозами - за тиждень вже випишуть додому.

"Не виявлено будь-яких пошкоджень органів черевної порожнини, які би потребували хірургічних втручань. Загрози життю немає. Йому пощастило, бо випадки, коли випадають з вікна 3-го, 4-го, 5-го поверху, які зустрічаються досить часто, закінчується летально", - каже завідувач хірургії Львівської міської дитячої лікарні Ігор Роменюк.

Новини України: у Львові 4-річний хлопчик випав з 6 поверху і вцілів

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області з вікна багатоповерхівки випала 5-річна дівчинка. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

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