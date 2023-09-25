У Львові 5-річній дівчинці пересадили нирку від 9-місячного немовляти: подробиці унікальної операції

Операція пройшла успішно і дівчинка зможе наступного року піти до школи.

У Львові 5-річні дівчинці успішно трансплантували нирку. Лікарі діагностували у неї недугу, яка спричиняє гостру ниркову недостатність. Донором для дівчини стало 9-місячне немовля, в якого констатували смерть мозку і батьки погодилися на забір органів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Кужик.

Кишкова інфекція спровокувала тяжку хворобу нирок

Нирку 5-річній дівчинці пересаджували у Львові в Західному дитячому медцентрі. Орган дівчинці привезли з Києва. Батьки 5-річної Сніжани дуже хвилювались через операцію. Вони розповіли, що їхня донька живе з нирковою недостатністю вже майже 5 років. Мама Марія Саган каже, що усе почалося зі звичайної кишкової інфекції, яка спричинила ускладнення.

Марія Саган

"Знижувалися показники гемоглобіну, тромбоцитів, в нирках утворювалися маленькі тромби, які затромбували всі судини нирок", - каже керівник клініки дитячої неврології, діалізу та трансплантації нирки Роман Андруневич.

Хвороба прогресувала дуже швидко. Мама Сніжани досі пам'ятає кожен день після шпиталізації доньки.

"Ми були в районному центрі, потім поїхали в Охматдит і на 5 день в Охматдиті, у вівторок, нам стало так погано, що нас швидкою доправили сюди", - каже Марія Саган.

Сніжана весь цей час була на перитонеальному діалізі. Без нього дівчинка б не вижила, але й з ним показники ставили все гірші. Дитина потребувала негайної трансплантації, кажуть лікарі.

"Нирка впливає на показники крові, синтезуються певні гормони, на параметри росту, набору маси тіла. Зазвичай ті дітки, які мають ниркову недостатність і знаходяться на нирковій замісній терапії, вони відстають від своїх однолітків в плані фізичного розвитку", - каже Роман Андруневич.

Донором дівчинки стало 9-місячне немовля

Донором Сніжани стала 9-місячна дівчинка, у якої констатували смерть мозку і її батьки погодилися на забір органів.

"Наймолодший донор в Україні. Це рідко трапляється, оскільки донорів дітей практично немає.Велика дяка і шана батькам цієї дитинки. Ми звичайно співчуваємо їхньому болю втрати, проте ми дуже вдячні їм за таку позицію", - каже дитячий хірург, лікар-трансплантолог Андрій Кузик.

Дитячий хірург, лікар-трансплантолог Андрій Кузик.

Медики розповіли про складність операції

Медики кажуть, трансплантація від дитини до дитини – складніша за таку ж операцію у дорослих.

"Калібр судин є малий. Коли ми оперуємо більших дітей чи дорослих, то калібр судин є більший", - каже Андрій Кузик.

Попри різницю у віці донора та реципієнта, їхня вага відрізнялася лише на кілька кілограмів – кажуть медики. Тож трансплантація пройшла успішно. Сніжана у реанімації, почувається добре.

Операція з пересадки нирки

Батьки Сніжани кажуть, що чекали 5 років на трансплантацію і після успішної операції не стримували сліз.

Вже скоро, обіцяють лікарі, у Сніжани та її батьків почнеться новий етап без діалізу. І наступного року дівчинка зможе піти до школи, що ще кілька тижнів тому здавалося нездійсненою мрією.

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