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У Львові чоловік категорично відмовився від мобілізації, бо "не довіряє ТЦК": як це закінчилось

У Львові чоловік категорично відмовився від мобілізації, бо "не довіряє ТЦК": як це закінчилось

У Львові за ухилення від мобілізації засудили чоловіка / Фото: ТСН.ua

Житель Львова отримав повістку, проте заявив, що відмовляється від мобілізації. Що вирішив суд?

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Львова. 

За даними суду, жителя Львова визнали придатним до мобілізації. У серпні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. 

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "за станом здоров`я не має змоги проходити військову службу. Він не згідний з висновком ВЛК, яким йому було визнано придатним для служби в лавах Збройних Сил України. Він не довіряє працівникам ТЦК, не бажає проходити службу в ЗСУ, так як боїться за своє життя". Житель Львова просив його суворо не карати. 

Суд зауважив, що неодноразово давав час чоловіку повторно пройти ВЛК, проте той цього так і не зробив. 

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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