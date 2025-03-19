У Львові чоловік категорично відмовився від мобілізації, бо "не довіряє ТЦК": як це закінчилось

Житель Львова отримав повістку, проте заявив, що відмовляється від мобілізації. Що вирішив суд?

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Львова.

За даними суду, жителя Львова визнали придатним до мобілізації. У серпні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "за станом здоров`я не має змоги проходити військову службу. Він не згідний з висновком ВЛК, яким йому було визнано придатним для служби в лавах Збройних Сил України. Він не довіряє працівникам ТЦК, не бажає проходити службу в ЗСУ, так як боїться за своє життя". Житель Львова просив його суворо не карати.

Суд зауважив, що неодноразово давав час чоловіку повторно пройти ВЛК, проте той цього так і не зробив.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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