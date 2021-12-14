У Львові чоловік побив жінку, бо вона його не відпускала з ліжка: він за це заплатить

У Львові чоловік побив жінку, бо вона його не відпускала з ліжка: він за це заплатить

Потерпіла розповіла, що колишній коханий напав на неї в ліжку.

У Львові чоловік під час розлучення накинувся на жінку та побив її. Через це потерпіла викликала поліцію та вимагала в суді стягнути з колишнього кавалера на 116 тис. грн моральної та матеріальної компенсацій.

Також читайте Вранці не прокинулася: у Одеській області чоловік до стану коми побив співмешканку

Про це йдеться у рішенні Сихівського районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік через суперечку вдарив жінку в ліжку

Потерпіла розповіла, що у неї з підозрюваним були стосунки. Проте 22 травня 2020 року під час останньої зустрічі між парою стався конфлікт. Чоловік побив жінку, через що вона впала з ліжка, а тоді він ще і ногою копнув її. Жінка вимагала, щоб нападник негайно пішов. Через побиття потерпілій стало зле і вона не могла дихати. Підозрюваний викликав жінці медиків.

"В лікарні встановили, що їй спричинено забій лівого ребра, пробиття лівої легені та можливо утворилась тріщина. Після виписки зі стаціонару ще певний час лікувалась амбулаторно, їй було важко ходити та продовжувався запальний процес", - йдеться у судовому вироку.

Жінка вимагала заплатити їй 16 796,25 грн матеріальної шкоди та 100 тис. грн моральної. Потерпіла додала, що через побої у неї були фізичні та моральні страждання, безсоння. Також вона боялась виходити на вулицю.

Підозрюваний заявив, що він накинувся на потерпілу, бо вона його не відпускала

Підозрюваний у судовому засіданні розповів, що в нього тривалий час були близькі стосунки із потерпілою. У день скандалу він нібито вирішив піти від жінки та повідомив їй про це, коли вони лежали у ліжку. Тоді жінка нібито не захотіла його відпускати, але він штовхнув її і вона вдарилась об двері.

"Умислу на заподіяння тілесних ушкоджень не мав. Нанесення потерпілій ударів заперечив. Також вказав, що у потерпілої до конфлікту з ним вже були тілесні ушкодження на обличчі, шиї, спині, руках, сідниці, які виникли в цей день, але раніше, однак пояснити причину їх виникнення потерпіла відмовлялась. Які саме тілесні ушкодження виникли від падіння, пояснити не зміг. Вказав, що в ході досудового розслідування на нього чинився тиск слідчим, який йому сказав, якого змісту пояснення необхідно надавати в ході слідчого експерименту, що він і зробив", - йдеться у поясненні підозрюваного.

Також він стверджував, що дав потерпілій 3500 грн на лікування та готовий заплатити їй 657 грн моральної компенсації.

Що вирішив суд

Проте експертиза та слідчі дії спростували слова чоловіка про те, що він нібито не бив потерпілої. А його заява про тиск з боку правоохоронців нічим не підтвердилась. А тому Сихівський районний суд Львова визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 122 КК України. Його засудили до 1 року обмеження волі. Також він повинен сплатити потерпілій 26 138 грн моральної та матеріальної компенсацій. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Читайте також: