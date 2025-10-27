Мобілізація / © ТСН

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова.

За даними суду, житель Львова у квітні 2024 року отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. 13 квітня він був у пункті збору, проте категорично відмовився їхати до навчального центру.

На суді чоловік провину визнав. Він також «пояснив, що відносно нього було відкрите кримінальне провадження за самовільне залишення військової частини, яке закрите ухвалою Костопільського районного суду Рівненської області від 21 жовтня 2025 року та його звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст. 407 КК України для продовження проходження військової служби, проте він немає намірів продовжувати службу та готовий нести покарання за вказаний злочин, передбачений ст.336 КК України, усвідомлює, що це може бути реальне відбуття покарання у виді позбавлення волі».

Суд підтвердив, що чоловік є діючим військовим, якого судили на Рівненщині. Також стало відомо, що згідно висновку спеціальної медичної комісії КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» №110 від 28 серпня 2024 року підсудний страждає розладом психіки та поведінки внаслідок вживання кількох наркотичних засобів інших психотропних речовин.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

