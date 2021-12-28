У Львові чоловік вкрав три банки ікри, щоб подарувати синові на день народження: як його покарали

У Львові чоловік вкрав три банки ікри, щоб подарувати синові на день народження: як його покарали

У суді підозрюваний свою провину визнав.

У Львові чоловік вкрав із супермаркета три банки ікри, щоб подарувати синові на день народження. За це його покарали на два роки позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік, який є потерпілим через Чорнобильську катастрофу, в одному з супермаркетів Львова вкрав три банки ікри вартістю 2 078,70 грн.

У суді підозрюваний свою провину визнав. Він розповів, що ніде не працює та доглядає за матір'ю, яка не може самостійно ходити. За це підсудний отримує 34 грн на місяць. Також чоловік підробляє вночі таксистом. Підсудний додав, що в нього є малолітній син, який разом із колишньою дружиною мешкає у Житомирі. Чоловік стверджував, що він украв ікру, щоб подарувати її на день народження своєму синові. Він додав, що уже сплатив за ікру та просив не позбавляти його волі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 185 КК України. Його засудили до 2 років позбавлення волі. Проте суддя замінив реальний термін на три роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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