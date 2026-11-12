У Львові чоловіка на п'ять років відправили до в'язниці через крадіжку Hennessy та капсул для прання

Чоловік у Львові обкрадав супермаркети / © pixabay.com

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У Львові до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який двічі поспіль обікрав мережу супермаркетів Попри щире каяття та відшкодування збитків, суд призначив чоловікові реальне тюремне ув’язнення, оскільки він уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Про це йдеться у вироку Залізничного райсуду м. Львова.

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Чоловік крав у магазинах два дні поспіль

Як встановив суд, чоловік вчинив крадіжки в умовах воєнного стану два дні поспіль у різних районах Львова, обидва рази виносячи товар повз касу у помаранчевому магазинного кошику:

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21 квітня 2026 року (вул. Садова, 2А): близько 14:00 зловмисник виніс із супермаркету чотири пляшки елітного віскі Jack Daniel’s (три об'ємом 1 л та одну 0,7 л). Сума завданих збитків склала 3 916 грн .

22 квітня 2026 року (вул. Кульпарківська, 226А, ТРЦ Victoria Gardens): приблизно о тій же порі чоловік набрав у кошик літрову пляшку коньяку Hennessy в коробці, дві упаковки капсул для прання Ariel та дві великі пляшки гелю для прання цієї ж марки. Загальна вартість товару становила 5 098 грн. Цього разу втекти не вдалося — на виході злодія зупинила охорона магазину.

Позиція обвинуваченого та рішення суду

У судовому засіданні чоловік повністю визнав провину, розкаявся та відшкодував торговельній мережі завдану шкоду. Проте суд відмовився призначати йому умовний термін, взявши до уваги його кримінальне минуле. З’ясувалося, що зловмисник є рецидивістом, а в липні 2026 року Сихівський райсуд Львова вже давав йому 5 років із випробуванням за аналогічну крадіжку.

Згідно з вироком від 10 листопада 2026 року:

Чоловіка визнано винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання — 22 квітня 2026 року. Попередній вирок Сихівського райсуду від 9 липня 2026 року (5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки) ухвалено виконувати самостійно.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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