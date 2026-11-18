Чоловік підмінив посилку на пошті / © УНІАН

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Франківський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який обманом отримав на «Новій пошті» автомобільну магнітолу вартістю 4000 гривень, заплативши за неї лише 200 гривень. Чоловік підмінив вміст двох посилок просто біля столу огляду у відділенні.

Про це йдеться у вироку суду від 12 листопада 2026 року.

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Як працювала схема підміни у відділенні «Нової пошти»

Інцидент стався 3 травня 2026 року. Напередодні із Закарпаття до відділення №18 «Нової пошти» на вулиці Науковій у Львові відправили посилку з автомобільною магнітолою на суму 4000 гривень із післяплатою. Водночас на ім’я того ж одержувача до цього відділення надійшло інше відправлення з оголошеною вартістю та післяплатою всього 200 гривень.

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Близько 15:56 обвинувачений прийшов до поштового відділення, щоб отримати обидві посилки. Взявши їх для огляду, чоловік біля спеціального столу непомітно переклав дорогу автомагнітолу до коробки вартістю 200 гривень, а на її місце поклав іншу, значно дешевшу магнітолу.

Після цього зловмисник повідомив працівникам пошти, що відмовляється від посилки за 4000 гривень (її оформили на повернення відправнику), натомість сплатив 200 гривень та забрав дешевше відправлення із захованою всередині дорогою технікою. Таким чином він завдав ТОВ «Нова Пошта» матеріальної шкоди на 4000 гривень.

Вирок суду

На суді уродженець Львова повністю визнав свою провину, розкаявся та повідомив, що ще до вироку добровільно відшкодував «Новій пошті» збитки у розмірі 5140 гривень.

Суд ухвалив:

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визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство);

призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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