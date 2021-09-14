Пошуки тривали понад рік.

У Львові знайшли схованку єврейської громади з доказами тривалого побуту людей.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 вересня.

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Там від нацистів рятувалися 70 людей. У колекторі під землею вони просиділи майже рік. Вижили з них лише одинадцять. А допомагали євреям працівники каналізації - приносили їм харчі.

Про цей порятунок у колекторі в Польщі зняли фільм. Одна із врятованих написала книгу спогадів - семирічною дівчинкою вона ховалася у львівській каналізації із своєю родиною. Тож дигерів зацікавила ця історія і рік вони присвятили пошукам сховку часів Голокосту. Спускалися під землю та вивчали усі потаємні ходи міської каналізації. Що це саме той колектор, про який згадують у спогадах, свідчили речі, які знайшли дослідники.

"Ми вирішили дослідити спогади і пройтися цими місцями, можливо, щось би співпало. Вони тут жили, їм допомагали львівські каналіже, люди які працювали в каналізації. Люди, завдяки яким вони змогли пережити німецьку окупацію", - сказав Олександр Іванов, дослідник.

"Було знайдено певні предмети, які свідчили, що тут перебували люди. Цвяхи в стінах, скло між кам’яними блоками. Мешкали тут впродовж 12 місяців - від 5 липня 1943 року до 27 липня 1944, коли радянські війська зайшли до Львова і нацисти вже не могли загрожувати євреям-втікачам", - додала Ганна-Меланія Тичка, кандидат історичних наук, дослідниця.

Як же львівським дигерам таки вдалося натрапити на сховок часів Голокосту та як 11 євреїв змогли вижити в нелюдських умовах у колекторі – у вечірніх випусках ТСН буде докладна розповідь.

Новини України: у Львові дигери знайшли у міській каналізації сховок євреїв часів Голокосту

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