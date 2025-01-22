У Львові діти зробили вибухівку за інструкцією з TikTok: 12-річний хлопець розповів про моторошні наслідки

12-річний підліток наразі перебуває у лікарні. Зараз хлопець закликає своїх однолітків не повторювати небезпечні експерименти.
У Львові троє підлітків потрапили до лікарні після спроби зробити саморобну петарду за інструкцією з інтернету. Потерпілим - 10, 12 та 15 років. Вони не знайомі між собою, але всі повторювали той самий метод і постраждали від вибухів.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
12-річний Вʼячеслав - один із трьох підлітків, які постраждали від небезпечного експерименту. Хлопець нині в лікарні з опіками обличчя. Усе через інструкцію з соцмережі, де показували, як зробити саморобну петарду. Експериментували з другом. Пляшка з вибуховою сумішшю розірвалася просто перед його обличчям.
"Ми пішли на поле зривати, друг зірвав, все нормально було, а я бутилку поставив і взірвалося. Почало пекти, лице почало набрякати, не міг навіть очі відкрити", - каже хлопець.
Складники, зокрема й засіб для чищення труб, для саморобної петарди, купив у магазині, каже хлопець. І ця речовина потрапила в очі. Витер обличчя снігом, але дороги додому вже не бачив - його вів друг.
Мама хлопця розповідає, що спершу навіть не зрозуміла, що сталося. Жінка одразу промила очі сину й поїхала до лікарні. У хлопця діагностували глибокі термічні та хімічні опіки. Лікарі попереджають - речовини у петардах буквально розʼїдають шкіру і залишають рубці.
"Ураження шкіри - чоло, щоки, ніс, підборіддя. Шкіра повік - верхніх та нижніх - глибокі опіки. Це висока температура, це термічне ураження шкіри, плюс є хімічне, бо це є дія лугу. І така комбінація спричиняє глибокі опіки", - каже керівниця опікового центру Першого ТМО Львова Галина Саян.
Попри довірливі стосунки з сином, мама не розуміє, як допитливість переважила здоровий глузд.
У поліції наголошують - із дітьми потрібно постійно говорити про ризики та наслідки таких експериментів. Поліцейські будуть розповідати про це на тренінгах у школах.
Двох інших постраждалих уже виписали на амбулаторне лікування. А Вʼячеслав записав відео, де закликає дітей не повторювати подібного.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 22 січня. ЗУСТРІЧ ТРАМПА З ПУТІНИМ: Вашингтон подає НЕСПОДІВАНІ сигнали
Нагадаємо, у Львові підлітки спробували зробити вибухівку за інструкцією з TikTok.
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