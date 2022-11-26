У Львові додали спеціальні баки для збору бляшанок, щоб швидше з них робити окопні свічки

У Львові встановили контейнери для бляшанок, з яких роблять окопні свічки. Спеціальних баків поки що десять, бо поки це експеримент: комунальники дивитимуться, чи активно мешканці наповнюватимуть контейнери. Якщо спрацює, то їх встановлять сотню.

На контейнері для бляшанок наліпка – для чого призначений. Комунальник ж пояснюють, що найкраще підходять бляшанки з-під харчових продуктів, кормів для тварин. Пивні не підходять, бо дуже тоненькі.

Ідею з контейнерами запровадили, бо окопні свічки дуже потрібні на фронті. Вони і гріють, і дозволяють нагріти їжу та скип’ятити воду. Поки спеціальних баків для бляшанок у Львові встановили десять, щоб глянути, чи виправдає себе ініціатива. Баки стоять зовсім недовго, але вже повні.

Комунальники попросили містян мити жерстянки і брудних дійсно не видно, львів’яни підійшли до справи відповідально. Далі бляшанки комунальники передають волонтерам, ті роблять з них окопні свічки. Ба більше - до справи долучаються діти із центрів у Львові.

Волонтери кажуть, робили би більше окопних свічок, та матеріалу бракує. Тож баки для бляшанок закликають наповнювати знову, а їхню кількість комунальники готові збільшити.

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