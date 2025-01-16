Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові двоє чоловіків вбили жінку, яка йшла додому: шокувальні подробиці

У Львові двоє чоловіків вбили жінку, яка йшла додому: шокувальні подробиці

У Львові жорстоко вбили жінку

У Львові жінка поверталась додому, коли на неї напали двоє чоловіків. Вони жорстоко побили потерпілу і вона померла у лікарні. Як суд покарав кривдників?

У Львові до 15 та 8 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які жорстоко вбили жінку. У потерпілої вони вкрали 700 грн, пляшку олії та овочі. 

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова. 

Двоє чоловіків напали на жінку, яка поверталась додому

За даними суду, 9 жовтня близько 20:00 на території навчального закладу "Українська академія друкарства", що на вулиці Під Голоском, двоє чоловіків напали на жінку 1945 року народження. Один із нападників намагався вирвати у неї сумку, а коли потерпіла закричала, то її жорстоко побили металевою арматурою. Зловмисники вкрали у пенсіонерки сумку з овочами, пляшку олії та 700 грн. 

Потерпілу госпіталізували, проте вона померла у лікарні. 

Що розповіли підозрювані 

На суді один із підозрюваних намагався взяти провину на себе, заперечуючи, що в нього був спільник. Він підтвердив, що напав на потерпілу та обікрав її. 

Інший підсудний наполягав, що нібито він не брав участі у нападі. 

Версії свідків та доньки загиблої

На суді донька загиблої розповідала, що того дня мати поверталась додому з дачі. Згодом їй зателефонував голова ОСББ та повідомив про напад на її матір. Потерпіла просила суд суворо покарати підозрюваних у вбивстві. 

Чоловік, який знайшов побиту жінку, розповів, що того вечора вигулював собаку. Він впізнав сусідку та викликав швидку і зателефонував голові ОСББ. Інша жінка зазначила, що вона бачила у цьому районі двох чоловіків, які поводились неадекватно та намагалась уникнути зустрічі з ними. 

Також підозрюваних зафіксувала камера відеоспостереження. 

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав обох підсудних винними у вбивстві літньої жінки. 

  • Нападника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. 
  • Його спільника до 8 років позбавлення волі. 
Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою

Читайте також: 

Новини ТСН 12:00 16 січня. Неочікуване перемир’я! Байден попрощався? Нічна атака на Україну!

Новини ТСН 12:00 16 січня. Неочікуване перемир’я! Байден попрощався? Нічна атака на Україну!

Повʼязані теми:

Наступна публікація