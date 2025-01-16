У Львові двоє чоловіків вбили жінку, яка йшла додому: шокувальні подробиці

У Львові жінка поверталась додому, коли на неї напали двоє чоловіків. Вони жорстоко побили потерпілу і вона померла у лікарні. Як суд покарав кривдників?

У Львові до 15 та 8 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які жорстоко вбили жінку. У потерпілої вони вкрали 700 грн, пляшку олії та овочі.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

Двоє чоловіків напали на жінку, яка поверталась додому

За даними суду, 9 жовтня близько 20:00 на території навчального закладу "Українська академія друкарства", що на вулиці Під Голоском, двоє чоловіків напали на жінку 1945 року народження. Один із нападників намагався вирвати у неї сумку, а коли потерпіла закричала, то її жорстоко побили металевою арматурою. Зловмисники вкрали у пенсіонерки сумку з овочами, пляшку олії та 700 грн.

Потерпілу госпіталізували, проте вона померла у лікарні.

Що розповіли підозрювані

На суді один із підозрюваних намагався взяти провину на себе, заперечуючи, що в нього був спільник. Він підтвердив, що напав на потерпілу та обікрав її.

Інший підсудний наполягав, що нібито він не брав участі у нападі.

Версії свідків та доньки загиблої

На суді донька загиблої розповідала, що того дня мати поверталась додому з дачі. Згодом їй зателефонував голова ОСББ та повідомив про напад на її матір. Потерпіла просила суд суворо покарати підозрюваних у вбивстві.

Чоловік, який знайшов побиту жінку, розповів, що того вечора вигулював собаку. Він впізнав сусідку та викликав швидку і зателефонував голові ОСББ. Інша жінка зазначила, що вона бачила у цьому районі двох чоловіків, які поводились неадекватно та намагалась уникнути зустрічі з ними.

Також підозрюваних зафіксувала камера відеоспостереження.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав обох підсудних винними у вбивстві літньої жінки.

Нападника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Його спільника до 8 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

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