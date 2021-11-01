У Львові гелікоптером до лікарні доправили дитину із понівеченими в січкарні пальцями: операція тривала 4 години

Пристрій розчавив і переламав їй три фаланги на правій руці, пошкоджені і сухожилля.

У Львові намагаються врятувати руку 4-річній дитині: викликали санавіацію, дитину гелікоптером доставили з віддаленого гірського району до лікарні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вдома на кухні дівчинка полізла у електросічкарню. Пристрій розчавив і переламав їй три фаланги на правій руці, пошкоджені і сухожилля. Медики кажуть, що за таких травм час дуже важливий, чимшвидше пришити пальці, тим більше вірогідність, що вони приживуться. Саме тому замість швидкої прислали гелікоптер, і вже за півтори години малеча була в операційній Львівської міської лікарні. Операція тривала понад 4 години і пройшла успішно. Нині лікарі сподіваються на те, що рука повністю відновиться. «Ми зробили все для того, щоб зберегти ті пальці. Після оперативного втручання перший і третій палець життєздатні, виглядають добре, другий палець, який був найбільше і найважче травмований, залишається поки що сумнівним, хоча шансів що він загоїться і буде функціонувати є досить великі», - розповідають хірурги.

Новини Львова: медики намагаються врятувати руку 4-річній дитині

«Я пішла різати січку, і я не сподівалася, а вона позаду підійшов і дотулилася там, де крутиться. Не там, де ножі, а там крутиться збоку і вона притулилася і її вхопила», - розповідає мама дівчинки Світлана.

За тиждень це вже друга така травма у цій лікарні: кілька днів тому тут оперували 2-річну дитину, яка залізла рукою у м’ясорубку, кілька пальців їй так і не вдалось врятувати.

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