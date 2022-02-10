У Львові іноземець вербував жінок для сексуального рабства: обіцяв 15 тисяч євро, житло, їжу і охорону

У Львові іноземець вербував жінок для сексуального рабства: обіцяв 15 тисяч євро, житло, їжу і охорону

Затримали підозрюваного у будинку, де він винаймав житло.

У Львові німець вербував у сексуальне рабство молодих жінок. Шукав тих, хто опинився в скруті і дуже потребував грошей.

Про це йдеться у ТСН. Ранок 10 лютого.

35-ти річний іноземець винайняв квартиру і там проводив співбесіди з претендентками. Як з‘ясували правоохоронці, чоловік встиг завербувати п’ятьох жінок віком від 20 до 28 років. Торгівця людьми вистежували кілька днів поліцейські, прикордонники і міграційна служба. Затримали підозрюваного у будинку, де він винаймав житло.

“За дії іноземного громадянина передбачається відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 297 тисяч гривень”, — розповів начальник управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області Сергій Молотов.

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