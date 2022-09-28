Військова справа й тактична медицина: у Львові інструктори зі США навчають цивільних вести бойові дії

Тренінги для всіх охочих - безкоштовні. Записуються на них і жінки, і чоловіки. Базовий вишкіл триває три тижні. У кого є потреба - може його подовжувати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Військові навчання відбуваються на закинутому заводі у Львові. Більшість учнів - без будь-якого військового досвіду, навіть в армії не служили.

Навчання проводять вранці, щоб учні встигли на основну роботу. Інженер-інструктор Олексій вчиться накладати турнікет на товаришеві. Каже, що тут основне - швидкість і затяжка.

Спершу навчання з тактичної медицини. А вже далі - командна робота. Завдання - зачистити будівлю від ворога.

Усі учасники військових навчань - цивільні. Володінню зброєю та азам бою із ворогом їх вчать військові інструктори зі США.

"Що найбільш важливо у всіх аспектах тренування, це робота в команді. Деякі люди люблять змагатися. Це корисно для здоров’я та допомагає всім працювати краще. Але варто пам’ятати: в командній роботі турбота про ближнього - це найважливіше", - каже військовий зі США на псевдо "Чип".

Житель Львова Олександр вже пройшов тритижневий базовий військовий курс і залишився на додатковий - вдосконалювати здобуті навички. До зустрічі мобілізованих рашистів хоче підготуватися максимально.

"Базовий курс - три тижні, він включає: збирання-розбирання автомата Калашникова, переміщення в групах, команди жестами, реакція на засідку, влаштування засідок, робота в таких закритих приміщеннях, які ви зараз бачите", - каже фітнес-тренер Олександр Сало.

Навчання безкоштовне. Курси проводять американські військові різного фаху: серед них морські піхотинці, мінометники, розвідники.

Єдине, про що попереджають охочих записатися на курси - спорядження та амуніцію потрібно мати власну. Замість зброї тут видають муляжі. Чи доведеться застосовувати це навчання на практиці - учасники навчань не знають. Але хочуть бути напоготові, якщо їх покличуть йти на захист Батьківщини.

Нагадаємо, у Києві проводять тренінги з домедичної допомоги.

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