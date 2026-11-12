У Львові колишній топпосадовець ЛКП через мобілізацію "розвів" сусіда на $18 тисяч: все закінчилось несподівано

Чоловік обіцяв допомогти у перетині кордону / © ТСН

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Личаківський районний суд Львова ухвалив вирок колишньому заступнику директора ЛКП «Львівспецкомунтранс», якого затримали під час передачі 10 тисяч доларів за нібито переправлення ухилянтів за кордон. Проте в суді справа набула несподіваного повороту: виявилося, що чоловік не мав жодних зв’язків на кордоні, а лише вигадував історії, щоб «витягнути зі свого знайомого старий борг у 19 тисяч доларів».

Про це йдеться у матеріалах суду.

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$18 тисяч на вулиці Пасічній та затримання СБУ

Як встановив суд, у січні та квітні 2024 року обвинувачений двічі отримував гроші від свого сусіда, який на той момент уже діяв під контролем правоохоронців:

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12 січня 2024 року: біля будинку на вул. Пасічній, 62А львів’янин отримав 8 000 доларів США (понад 303 тис. грн) за обіцянку внести одного військовозобов’язаного до системи «Шлях» для виїзду в Польщу.

17 квітня 2024 року: на вул. Пасічній, 64 він отримав ще 10 000 доларів США (майже 396 тис. грн) нібито за переправлення через кордон ще двох чоловіків. Одразу після передачі імітаційних купюр його затримали оперативники.

Версія обвинуваченого: як хотів забрати старий борг

Спершу чоловікові інкримінували незаконне переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Однак у суді він пояснив, що жодного каналу втечі не існувало.

За словами ексзаступника директора ЛКП, ще у 2021–2022 роках він без розписки позичив своєму сусідові 20 тисяч доларів США. Після початку повномасштабної війни боржник повернув лише одну тисячу, а решту постійно відтерміновував. Коли ж наприкінці 2023 року сусід сам звернувся з проханням допомогти виїхати за кордон його знайомим, експосадовець вирішив скористатися ситуацією:

він вигадав історію про можливість оформлення через «Шлях», хоча доступу до системи не мав і з жодними прикордонниками чи посадовцями не домовлявся;

усі розмови зводилися лише до загальних обіцянок, щоб змусити сусіда віддати гроші в рахунок старого боргу.

Перекваліфікація справи та вирок суду

Суд проаналізував матеріали негласних слідчих дій (прослуховування та відеофіксацію) і підтвердив: попри тривале стеження СБУ, жодних контактів із третіми особами чи реальних планів переправлення чоловіків за кордон обвинувачений не мав. Його умисел був спрямований виключно на заволодіння грошима шляхом обману.

Керуючись правовою позицією Верховного Суду, суддя перекваліфікував дії обвинуваченого з організації незаконного переправлення на шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

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Згідно з вироком від 9 листопада 2026 року:

Чоловіка визнано винним у шахрайстві та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки (суд врахував щире каяття, відсутність судимостей та наявність малолітньої дитини на утриманні). Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 240 грн залишено в силі до набрання вироком законної сили.

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