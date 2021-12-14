У Львові комунальника звинувачують у каліцтві дитини: що кажуть на підприємстві та у поліції

У Львові комунальника звинувачують у каліцтві дитини: що кажуть на підприємстві та у поліції

Комунальнику загрожує три роки ув'язнення.

У Львові працівника ЛКП звинувачують, що він штовхнув 12-річного хлопця і той зламав ногу. Натомість комунальник говорить, що намагався врятувати хлопця від небезпеки і не дати йому пройти під стрічку, за якою працювала автовишка. Мати хлопчика уже написала заяву до поліції.

Детальніше про інцидент – у сюжеті ТСН.19:30.

У дитини діагностували перелом стегна зі зміщенням. 12-річний Денис розповідає, ввечері з товаришем їхав на самокаті, поки не вперся в стрічку, біля якої стояв комунальник. За словами хлопця, комунальник взяв його за капюшон і кинув на асфальт кидає. Дитину, яка лежить на землі, побачили працівники офісів. Вони саме стояли на балконі. Чоловіки занесли травмованого хлопчика в приміщення і чекали приїзду швидкої карети.

У каліцтві дитини звинувачують тракториста Степана. Чоловік розповів свою версію подій. Він каже: того вечора працював біля автовишки, на якій з 30-метрової висоти знімали кондиціонер. А підлітки, мовляв, ігнорували його попередження про небезпеку. Тому він взяв хлопця за капішон і просто відтягнув. За словами тракториста ЛПК, дитина, напевно, випадково спотикнулася об самокат. А не допоміг хлопцю після падіння, бо, як стверджує Степан, не міг залишити робоче місце.

У Львові працівника ЛКП звинувачують у штовханні 12-річного хлопця, який зламав ногу

Тим часом у лікарні, куди привезли Дениса, хлопця прооперували. Лікарі вставили два еластичні стержні еластичні, аби відновити цілісність кістки.

Обурена мати підлітка написала заяву до поліції. У ЛКП, де працює тракторист, про цей випадок дізналися від поліції. Колегу виправдовують. Директор підприємства повідомив. Попросив юристів, щоб підготували запит. Сам Степан шкодує, що піддався на дитячу провокацію, але переконує, інакше вчинити не міг. Від роботи чоловіка поки не відсторонюють.

Поліція розслідує справу як нанесення умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості. Комунальнику загрожує три роки ув'язнення.

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