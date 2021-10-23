У Львові на Святі сиру і вина Олег Скрипка ногами чавив виноград

У Львові на Святі сиру і вина Олег Скрипка ногами чавив виноград

На захід пускали лише вакцинованих чи з негативними результатами тестів.

У Львові розпочалося традиційне Свято сиру і вина. Його називають головною гастрономічною подією осені, яка збирає кращих виробників і натовпи містян та туристів.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Фестиваль відбувається на подвір’ї палацу Потоцьких, але щоб сюди потрапити, треба мати або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР-тест. Поруч у приміщенні Палацу мистецтв навіть спеціально відкрили пункт вакцинації. Хто не хоче уколу, може просто на вході зробити швидкий тест за 300 гривень.

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Переважно люди заходять з сертифікатами, це головно молодь. З тестами менше. Але навіть попри такі обмеження організатором довелося ще й скоротити програму фестивалю, аби не створювати скупчення людей.

"Ми зняли концерти усіх хедлайнерів. Були попередні домовленості з "Один в каноє", Тарасом Чубаєм, "Дах Дотерс", Олегом Скрипкою. І нам довелося залишити лише виступи кавер-колективів, щоб це була як фонова музика, без скупчення в одному місці", - сказав організатор фестивалю Андрій Сидор.

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Крім дегустації вин, сирів та інших смаколиків, головна атракція свята - чавильня винограду. Виноград сорту "Ізабелла" кладуть у великі діжки, учасники конкурсу взувають гумові чоботи, спершу куштують виноград і за командою беруться його чавити. Хто швидше заповнить графин соком, той переміг.

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Цьогоріч на фест приїхало навіть більше учасників, ніж торік. Це українські виробники та імпортери. Вітчизняного вина щороку більшає - довіра до нього зростає, каже винороб із трирічним стажем Олег Скрипка. Переконаний, українське вино не гірше за італійське чи французьке.

"У нас хороші ґрунти. Буковина, Одещина, Херсонщина, Закарпаття. Там давні вулкани і на вулканічній породі виростає дуже класний виноград з такою розкішною гамою, це токійський регіон. Вино це здоровий напій, коли він якісний, він підвищує імунітет, хоча музика підвищує імунітет ще сильніше", - говорить музикант і винороб Олег Скрипка.

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Свято Сиру і Вина у Львові / Facebook

Новини України: у майже "червоному" Львові розпочався фестиваль сиру і вина

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