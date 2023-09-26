У Львові на вулиці знайшли тіло чоловіка: що відомо

У Львові на Левандівці, поблизу місцевого парку, у понеділок, 25 вересня, знайшли тіло 53-річного чоловіка.

Про це у коментарі ТСН.ua розповіли очевидці події.

За даними жителів Львова, 25 вересня у районі Левандівського парку, що у Залізничному районі Львова, знайшли чоловіка. На його тілі нібито були поранення.

"На місці було багато поліції, опитували місцевих жителів, чи вони щось бачили", - розповів очевидець.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська у коментарі ТСН.ua повідомила, що на вулиці дійсно знайшли тіло чоловіка. Причини смерті встановлює експертиза.

"Дійсно поліція виявила тіло чоловіка без ознак життя. Його особу уже встановили - це 53-річний житель Львова. Наразі триває розслідування. Тіло чоловіка скеровано на експертизу, яка встановить остаточні причини смерті", - повідомила нам Світлана Добровольська.

Поки не відомо, що могло бути причиною смерті чоловіка.

Нагадаємо, жителька Львова вербувала українок для займання проституцією за кордоном. Підозрювану затримали та оголосили їй про підозру.

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