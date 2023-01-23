У Львові - облави з повістками: на блокпостах і вулицях масово зупиняють авто, роздають їх і перехожим

На блокпостах Львова, на в'їздах та виїздах з міста, масово зупиняють авто для вручення повісток чоловікам. Повістки видають в місті і перехожим, а також доставляють військовозобов'язаним адресно.

Про це повідомляють жителі міста в соцмережах.

У Львові помітно посилилися мобілізаційні заходи, в місті масово вручають повістки. Повідомленнями про це рясніють місцеві телеграм-канали.

Вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам помітили здебільшого в місцях із найбільшим скупченням людей. Так, за словами очевидців, повістки роздавали, зокрема, біля торговельних центрів, як-от "Епіцентр".

Як інформують кореспонденти, на в'їздах і виїздах зі Львова на блокпостах масово зупиняють авто.

Зокрема, на жвавих вулицях Городоцькій і Кульпарківській поліцейські разом із працівниками центру комплектування перевіряють документи.

Зупиняють для вручення повісток не лише машини, а й пішоходів.

"Перехрестя Стрийська-Наукова, вручали хлопцю, що вигулював собаку", - повідомив очевидець.

Здебільшого військових і патрульних помічали на зупинках громадського транспорту, біля вокзалів, ринків, автозаправках, біля супермаркетів, ТЦ та навіть у маршрутках.

Окрім цього, повістки розносять і по домівках.

"Поштові скриньки майже всі забиті повістками! Написано: "Попередження про неявку" і що будуть передавати в поліцію! Адресні, виписані з прізвищем", - інформують львів'яни у соцмережах.

Активізацію із врученням повісток помітили і в інших населених пунктах Львівської області, де схожа ситуація.

Мережею шириться відеозвернення військовослужбовця до співробітників Сколівського військомату, що на Львівщині. За словами бійця, працівники центру комплектування та поліцейські вручили повістки чоловікам в авто, через що пригальмували колону, яка везла полеглого бійця.

Увага на відео присутні нецензурні слова (18+).

Військовий звернувся до військкомату на Львівщині і розкритикував через вручення повісток під час похоронної процесії

"Що ви чудите? Під час процесії, коли везуть побратима з війни, ви тормозите всю процесію і ви даєте повістки? Мені просто дуже цікаво, що ви тим хочете добитися? Ви позорите всі Збройні Сили! А зараз звернення до поліції. Я знаю, що в сколівській поліції є багато нормальних пацанів…Пацани, вам не соромно в одному бардаку брати участь? Зупиняти процесію, роздавати повістки?" - обурився військовий.

ТСН.ua звернувся по коментар до пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, аби з'ясувати, чи таке активне збільшення вручення повісток означає посилення мобілізації і чи пов'язано це із вказівкою президента України Володимира Зеленського про створення мобілізаційного резерву. Втім, телефоном нам відмовилися коментувати, тож ми відправили запит до командування Сухопутних військ ЗСУ і наразі очікуємо відповіді.

Зазначимо, що офіційно про посилення мобілізації в Україні наразі не повідомлялося.

До слова, в неділю, 22 січня, стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський доручив військовому командуванню України створити резервний особовий склад. Як пояснив президент, це необхідно для того, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Також Зеленський сказав, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів. Однак запевнив, що Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їхньою реалізацією на своїх напрямах.

Нагадаємо, в Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Застосування сили пояснили тим, що військовозобов’язаний громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування й соцпідтримки. В Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку з приводу некоректної поведінки військових. Винних обіцяють притягнути до дисциплінарної відповідальності.

В соціальних мережах також обговорюють відео, на якому люди у військовій формі в Києві прикріплюють повістку просто на вхідні двері квартири. Після цього вони фотографують її на телефон і йдуть. Екперти пояснили, чи це законно.

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