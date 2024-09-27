У Львові переполох через кота: Мережа вибухнула критикою щодо господарів

Хто і як має рятувати тварин, які потрапили в біду.

У Львові місцеві мешканці обурилися через нібито погане ставлення господарів до кота. В соціальній мережі підняли справжню бучу через те, що кіт другий день сидить на підвіконні другого поверху, а вікно до квартири зачинене. Авторка фото додає, що кіт сидить на підвіконні другий день, поряд з ним – лоток, тобто кота свідомо залишили на вулиці.

Жінка каже, що зверталася до поліції, але результату поки немає. Під дописом – цілий шквал коментарів з критикою щодо власників кота. Якими лише словами їх не називають. Авторка допису зазначає, що не знає, як допомогти бідолашній тварині, тому надала розголос цій історії.

Хто може допомогти котові?

В Київській команді порятунку тварин кажуть, що передусім люди мають звернутися по допомогу до місцевого відділення ДСНС.

"Якщо ж у рятувальників не буде вільного часу для такого виїзду чи вільної драбини, люди можуть звернутися до промислових альпіністів, щоб вони за допомогою свого спорядження спустилися до кота і врятували його", – розповіла ТСН.ua Валентина, представниця Команди порятунку тварин міста Києва.

Вона додає, що у Львові, на жаль, немає служби порятунку тварин, як у Києві, тому врятувати котика чи собаку, які потрапили в біду, можуть рятувальники.

А може, котові допомога не потрібна?

Коли ми розповіли, що йдеться про підвіконня другого поверху, то працівниця команди зазначила, що така висота для кота зовсім є не критичною – він може сам стрибнути на землю і не постраждати. Фахівці додають, що якщо підвіконня залізне і з нахилом, тварина дійсно може впасти і це небезпечно для її життя, але другий поверх – зовсім не критично.

До речі, в цій історії багато невідомого. Наприклад, кіт міг перебувати на підвіконні вдень – на вулиці ще тепло, а на ніч його забирають до квартири. Тому перш ніж критикувати господарів, у ситуації потрібно детально розібратися.

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