У Львові починають щеплювати від COVID безпритульних: що відомо про ініціативу

У Львові починають щеплювати від COVID безпритульних: що відомо про ініціативу

Кампанію ініціювала місцева влада.

Від п'ятниці, 26 листопада, у Львові починають щеплювати безпритульних - це ініціатива місцевої влади.

Де облаштували пункт вакцинації і як запрошували людей на щеплення, розповіла кореспондентка ТСН.Ранок 26 листопада.

За кілька годин у нічліжці почнуть вакцинувати безпритульних. Там на обліку стоїть понад дві тисячі осіб. Щоправда, скільки з них прийде щепитися, передбачити важко, бо ж справа це добровільна.

Напередодні безпритульним роздавали інформаційні листівки під час благодійних обідів, які влаштовують громадські організації. Їм пояснювали, що отримати вакцину зможе кожен охочий навіть без наявності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

У Львові розпочали щеплювати від коронавірусу бездомних

"Дуже добре, що вакцинацію можуть тепер отримати і ті, хто має документи, і ті, хто не має документів, не є на обліку в сімейного лікаря. Люди отримають довідки про вакцинацію, потім коли вже відновлять документи і зможуть мати свого сімейного лікаря, то вони отримають всі сертифікати як і всі громадяни міста", - розповіла заступниця голови спільноти взаємодопомоги "Оселя" Наталія Саноцька.

Щодо безхатьків, то дехто не хоче й чути про укол, інші кажуть, що чекали на таку можливості. Перед вакцинацією людей консультуватимуть лікарі, а після уколу частуватимуть гарячим чаєм і випічкою. Також бездомні отримають медичний пакунок з препаратами від температури і головного болю, а ще пам’ятку про те, коли треба прийти по другу дозу.