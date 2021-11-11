У Львові померла молода вагітна з COVID: врятувати дитину також не вдалося

У Львові померла молода вагітна з COVID: врятувати дитину також не вдалося

Жінці було 23 роки.

У Львові від коронавірусу померла вагітна жінка: їй було лише 23 роки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 листопада.

Врятувати дитину медики також не змогли - про це у соцмережах написала завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова.

Крім того, лікарка повідомила про смерть ще одного молодого пацієнта. За її словами, 29-річний чоловік не мав жодних супутніх хвороб, але здолати COVID-19 не зміг. Лікарка пише, що у із 47 пацієнтів, які лежать у них в реанімації на апаратах ШВЛ, жодного вацинованого немає.

Коронавірус в Україні: у Львові від недуги померла вагітна жінка

Як повідомлялося, у МОЗ заявили, що аби уникнути спалаху після новорічно-різдвяних свят, кафе, ресторани та гірськолижні комплекси надаватимуть послуги лише вакцинованим людям.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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