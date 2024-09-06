У Львові тисячі людей попрощались із загиблими Євгенією Базилевич та її трьома доньками: фото, відео

У Львові прощалися із жертвами ракетної атаки на місто, яка відбулася всереду вранці. Тоді під завалами своїх будинків загинуло 7 людей. Серед них 4 з однієї родини - Євгенія Базилевич і троє її доньок - Ярина, Дарина і Емілія. Їхній батько дивом уцілів. Підтримати чоловіка і провести в останню путь його родину прийшли тисячі людей.

Про це з місця прощання розповіла кореспондентка ТСН Алла Пасс.

"На похорон родини Базилевичів здається прийшло пів Львова. Не лише рідні, колеги і друзі. Було багато пластунів, адже Євгенія та двоє її старших донечок, були членами цієї скаутській організації. І чимало тих, хто раніше цю родину не знав, але хотіли віддати шану 21-річній Ярині, 18-річній Дарині 7-річній Емілії та їхній мамі Євгенії. І підтримати Ярослава Базилевича, який лишився один", - каже Алла Пасс.

Прощалися з загиблими у Гарнізонному храмі Петра і Павла, де зазвичай проводжають в останню путь військових. Родину Базилевичів у Львові добре знали. Найстарша із загиблих сестер працювала програмною менеджеркою офісу міських молодіжних проектів.

У Львові попрощались із родиною Базилевич

"І вона заряджала тим - яка би вже робота не була, вона завжди посміхалася. Якщо Ярка стягвює, то чого ми не стягнемо?!", - кажуть знайомі дівчини.

А її сестра Дарина навчалася в Українському Католицькому Університету на культуролога. Обожнювала театр.

"Вона сама по собі була дуже маленька. Хотілося завжди її підтримувати, допомогати. І вона була з тих людей, хто був готовий так само зробити", - згадують про дівчину.

Прощання з родиною Базилевичів у Львові

З храму, де відбувалося прощання, жалобна процесія із 4 трунами вирушила у серце Львова - на площу Ринок, де міський сурмач заграв мелодію "Тиша" - останню колискову, яку зазвичай виконує для загиблих військових. Але сьогодні - для цивільних, яких вбила Росія.

Чоловік та батько загиблих на похороні

"Мені би так хотілося, щоби всі стали на коліна і до Бога: яку ти ще офіру хочеш?! Та спаси ж ти бідний народ! Поможи нам!", - каже жінка.

"Це наші діти можна сказати, родина. Ми ж всі українці. Он ... ровесниця моєї онучки... не можу говорити", - каже жінка, яка прийшла попрощатись із родиною.

Поховали загиблих на Личаківському цвинтарі. Також сьогодні, але на інших кладовищах попрощалися із іншими жертвами російської атаки Юрієм Арабським та Іриною Демидовою. 7 цивільну жертву Росії - Олександра Погорецького ховатимуть завтра.

Могили родини на Личаківскькому кладовищі. Фото: Андрій Садовий

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Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами й ракетами. За останніми даними, внаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 – постраждали. У місті пошкоджені будинки та авто.

Додамо, що внаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

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