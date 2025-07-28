У Львові попрощались із нардепом Ярославом Рущишиним, який загинув у ДТП: відео

Ярослав Рущишин / © ТСН

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У Львові попрощались з народним депутатом Ярославом Рущишиним. Церемонія відбувалась у храмі Святої Софії на території Українського католицького університету, де він був членом наглядової ради і підтримував десятки освітніх і культурних проєктів.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Нардеп загинув у четвер на трасі Мукачево–Львів, поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині. Мотоцикл Рущишина зіткнувся з причепом трактора.

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У 90-х Ярослав Рущишин був один із засновників мистецького об’єднання «Дзиґа» — простору, який став символом нової культурної хвилі у Львові. Як співзасновник Львівської бізнес-школи, підтримував молодь, продюсував українських виконавців.

Ось, що про нього згадують:

“Він тим мотоциклом жив, це були постійно його розповіді. Славко був другом ще з 1992-1993 року. Ми як “Терцію” починали, ми тоді зі Славком познайомилися. Якраз Дзиґа створилася і ми були всі у цій мистецькій тусовці. Він був весь для всіх. Я дивувався, скільки в людині може бути любові”, - каже лідер гурту “Пікардійська терція” Андрій Капраль.

“Як підприємець, був одним з перших хто проклав містки між бізнесом і культурою, вірив, що вони є не самоціллю, а повинні служити людям через освіту, через культуру, через мистецтво. Він був співзасновником Львівської бізнес школи, старався дуже допомагати в розвитку талантів, молодих людей. Підтримував їх стипендіями”, - каже ректор УКУ Тарас Добко.

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Поховали Ярослава Рущишина на Личаківському цвинтарі у Львові.

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