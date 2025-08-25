У Львові продають квартиру за 14 тисяч доларів: який вигляд вона має (фото)

Квартира у Львові / © ТСН

Найдешевша квартира, яка виставлена на продаж у Львові, коштує 14 тисяч доларів. Це близько 580 тисяч гривень.

Оголошення розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Площа житла — 25 квадратних метрів. Це квартира у гуртожитку на вулиці Володимира Великого (Франківський район). Вона розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Найдешевша квартира у Львові

Стан — повністю без ремонту, йдеться в оголошенні. На фото видно, що ремонт робився давно. Однак у квартирі є усі необхідні для життя меблі та техніка.

Найдешевша квартира у Львові

Планування роздільне, кухня — окрема. Вказана її площа — 30 квадратних метрів.

“Прекрасний варіант для молодої сім'ї”, — пише автор оголошення.

Найдешевша квартира у Львові

Скільки коштує квартира у Львові

Зазначимо, що за даними статистики популярного сайту з пошуку нерухомості, середня ціна однокімнатної квартири у Львові становить 63 тис. доларів. Це 2,6 млн гривень.

Двокімнатні квартири коштують в середньому 92 тис. доларів, трикімнатні — 118 тис. доларів.

Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру у Львові

Експерти часто вимірюють доступність житла не тільки в доларах чи гривнях, а й у так званих «роках зарплати». Ця цифра показує, скільки часу потрібно середньостатистичному працівнику відкладати весь свій дохід, аби придбати квартиру.

У Львові однокімнатна квартира на вторинному ринку обходиться у 8,6 років середньої зарплати. Тобто якщо людина заробляє середню для міста суму й відкладає абсолютно всі гроші лише на житло, то їй знадобиться майже дев’ять років, щоб зібрати на квартиру.

Звісно, у реальному житті це майже неможливо — люди витрачають гроші на харчування, транспорт, комунальні послуги. Тому фактичний термін накопичення буде ще довший.

