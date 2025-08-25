ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
555
Час на прочитання
2 хв

У Львові продають квартиру за 14 тисяч доларів: який вигляд вона має (фото)

Найдешевша квартира у Львові виставлена на продаж.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Квартира у Львові

Квартира у Львові / © ТСН

Найдешевша квартира, яка виставлена на продаж у Львові, коштує 14 тисяч доларів. Це близько 580 тисяч гривень.

Оголошення розміщене на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Площа житла — 25 квадратних метрів. Це квартира у гуртожитку на вулиці Володимира Великого (Франківський район). Вона розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Найдешевша квартира у Львові

Найдешевша квартира у Львові

Стан — повністю без ремонту, йдеться в оголошенні. На фото видно, що ремонт робився давно. Однак у квартирі є усі необхідні для життя меблі та техніка.

Найдешевша квартира у Львові

Найдешевша квартира у Львові

Планування роздільне, кухня — окрема. Вказана її площа — 30 квадратних метрів.

“Прекрасний варіант для молодої сім'ї”, — пише автор оголошення.

Найдешевша квартира у Львові

Найдешевша квартира у Львові

Скільки коштує квартира у Львові

Зазначимо, що за даними статистики популярного сайту з пошуку нерухомості, середня ціна однокімнатної квартири у Львові становить 63 тис. доларів. Це 2,6 млн гривень.

Двокімнатні квартири коштують в середньому 92 тис. доларів, трикімнатні — 118 тис. доларів.

Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру у Львові

Експерти часто вимірюють доступність житла не тільки в доларах чи гривнях, а й у так званих «роках зарплати». Ця цифра показує, скільки часу потрібно середньостатистичному працівнику відкладати весь свій дохід, аби придбати квартиру.

У Львові однокімнатна квартира на вторинному ринку обходиться у 8,6 років середньої зарплати. Тобто якщо людина заробляє середню для міста суму й відкладає абсолютно всі гроші лише на житло, то їй знадобиться майже дев’ять років, щоб зібрати на квартиру.

Звісно, у реальному житті це майже неможливо — люди витрачають гроші на харчування, транспорт, комунальні послуги. Тому фактичний термін накопичення буде ще довший.

Раніше ми розповідали, що в Києві продають квартири за 10 тисяч доларів. Читайте, де можна купити та який вигляд вони мають.

Дата публікації
Кількість переглядів
555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie