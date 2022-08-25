У Львові просять волонтерів допомогти із вигулом собак, яких евакуювали із різних регіонів України

У притулку зараз понад пів сотні песиків, яких необхідно вигулювати двічі на день. Більшість з них - врятовані з під-обстрілів, є й такі, що втратили кінцівки через поранення, йдеться в ТСН.

Грейсі, яку евакуювали з Харкова, тут називають лише принцесою. І вбрання їй підібрали відповідне - рожевий нашийник і синьо-жовтий повідець. «Вона пережила і голод, і страх, і транспортування, вона опинилася в незнайомій ситуації, але дуже швидко адаптувалася», - розповідає зоозахисниця Андріана Байло.

Зоозахисниця приходить до «Домівки врятованих тварин» через день, знає ім’я кожного чотирилапого та його історію. Каже, у притулка чимало потреб, але вигулювання вихованців чи не найголовніша.

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«Це їхні біологічні потреби, тварина повинна ходити постійно, два рази вдень, від 30 хв, як мінімум. Також це для соціалізації собаки дуже добре. Тому що перебування постійно у вольєрі, це як тюрма для людини», - пояснює вона.

У цьому притулку зараз понад пів сотні собак – здебільшого усі вони з областей, які піддалися обстрілу чи окупації росіян. Є собаки, яких захисники вивозили з-під обстрілів і вони отримали поранення та втратили кінцівки.

У перші місяці повномасштабного вторгнення бажаючих допомогти було стільки, що собак на всіх не вистачало. Зараз багато хто з переселенців повернувся додому, а львів'яни більше зосередилися на допомозі бійцям.

За 5 місяців війни ця домівка разом із бійцями евакуювала з-під обстрілів понад 4 тисячі собак. Нині більшість з них уже прилаштували. Та українські військові продовжують вивозити тварин з-під обстрілів і дуже переживають за їхню долю у новому домі.

Вигуляй врятованого песика: львівські притулки просять про допомогу

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