У Львові просять волонтерів допомогти із вигулом собак, яких евакуювали із різних регіонів України

У Львові «Домівка врятованих тварин» просить зголоситися людей на допомогу.
У притулку зараз понад пів сотні песиків, яких необхідно вигулювати двічі на день. Більшість з них - врятовані з під-обстрілів, є й такі, що втратили кінцівки через поранення, йдеться в ТСН.
Грейсі, яку евакуювали з Харкова, тут називають лише принцесою. І вбрання їй підібрали відповідне - рожевий нашийник і синьо-жовтий повідець. «Вона пережила і голод, і страх, і транспортування, вона опинилася в незнайомій ситуації, але дуже швидко адаптувалася», - розповідає зоозахисниця Андріана Байло.
Зоозахисниця приходить до «Домівки врятованих тварин» через день, знає ім’я кожного чотирилапого та його історію. Каже, у притулка чимало потреб, але вигулювання вихованців чи не найголовніша.
«Це їхні біологічні потреби, тварина повинна ходити постійно, два рази вдень, від 30 хв, як мінімум. Також це для соціалізації собаки дуже добре. Тому що перебування постійно у вольєрі, це як тюрма для людини», - пояснює вона.
У цьому притулку зараз понад пів сотні собак – здебільшого усі вони з областей, які піддалися обстрілу чи окупації росіян. Є собаки, яких захисники вивозили з-під обстрілів і вони отримали поранення та втратили кінцівки.
У перші місяці повномасштабного вторгнення бажаючих допомогти було стільки, що собак на всіх не вистачало. Зараз багато хто з переселенців повернувся додому, а львів'яни більше зосередилися на допомозі бійцям.
За 5 місяців війни ця домівка разом із бійцями евакуювала з-під обстрілів понад 4 тисячі собак. Нині більшість з них уже прилаштували. Та українські військові продовжують вивозити тварин з-під обстрілів і дуже переживають за їхню долю у новому домі.
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