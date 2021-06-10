У Львові провели унікальну операцію: малюкові встановили спецільний стимулятор для дихання

Операція тривала чотири години.

Львівські хірурги провели унікальну для України операцію: 8-місячному малюку, який не може дихати самостійно через ваду діафрагми, встановили спецільний стимулятор. Такі втручання роблять лише півтора десятки клінік у світі, найближча з яких - у Швейцарії.

Досвід лікувати патологію українці переймали онлайн в американських колег, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 10 червня.

Все своє життя 9-місячний Давид прожив у лікарні, переважно у реанімаційні палаті. Що з сином щось не гаразд, зрозуміла одразу після народження, каже мама. "Народився Давидко, заплакав. Все було нормально, а потім почав просто задихатися", - згадує мама хлопчика Аліна Борута.

Народжувала жінка у райцентрі. Того ж дня малюка реанімобілем з важкими дихальними розладами привезли до львівського "Охмадиту". Тут після низки обстежень поставили вкрай рідкісний діагноз - двобічний параліч діафрагми. Сам дихати хлопчик не міг. "Ми радилися з американцями. У них також це досить рідкісні випадки. Такого, що в немовляти, у них не було. Наймолодший пацієнт був віком три роки", - розповів хірург Олег Ленів.

Давида під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. Благодійники взялися збирати 50 тисяч доларів на електростимулятор. Апарат купили, а потім тутешні лікарі онлайн почали вчитися в американців, як його вживити. "У нас в Україні досвіду не було, як і в найближчих країнах. 15 клінік виконують таку операцію. Найближчі - це Швейцарія і Фінляндія", - каже лхірург Андрій Дворакевич.

Новини України: у Львові хірурги провели унікальну операцію, встановивши стимулятор малюку

Троє досвідчених хірургів протягом чотирьох години оперували малюка. Це була ювелірна робота, бо треба було відділити міліметровий нерв від серця дитини. "Не розкриваючи грудної клітки, ми підшили електрод до діафрагмального нерва біля перекарду. "Це, напевно, був один з найменших пацієнтів і світі, якому поставлено цей апарат", - наголошує Андрій Дворакевич.

Малюк досі в реанімації. Щойно рани загояться, лікарі спробують від’єднають Давидка відШВЛ, щоб він вчився дихати сам. Згодом проведуть ще одну таку ж операцію, аби вживити електростимулятор ще й з лівого боку. Батьки Давидка вдячні кожному, хто долучився до збору коштів на стимулятор. Мріють лише про одне, аби швидше забрати здорового сина додому.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання