У Львові вже другу добу лютує сильний снігопад: у міській раді закликали не йти у парки (фото)

У Львові вже другу добу лютує сильний снігопад: у міській раді закликали не йти у парки (фото)

Синоптики повідомляють, що снігопад у Львові та області припинеться вже у вівторок, 14 грудня.

Львів 12-13 грудня засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками та запевняють, що комунальники роблять все можливе, щоб прочистити тротуари та дороги.

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Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Сильний сніг у Львові почав падати ще в неділю, 12 грудня. Також місто засипає від ранку 13 грудня.

У Львівській міській раді запевняють, що в ніч проти 13 грудня в місті працювало 95 одиниць техніки, для посипання доріг від ожеледиці. У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР закликали власників приватних закладів самостійно розчистити територію біля приміщень.

В управлінні екології та природних ресурсів ЛМР закликали жителів міста поки утриматись від відвідування парків, оскільки на деревах є багато мокрого снігу, через що пошкоджені гілки можуть впасти та травмувати перехожих.

Синоптики повідомляють, що снігопад у Львові та області припинеться вже у вівторок, 14 грудня.

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