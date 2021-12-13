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У Львові вже другу добу лютує сильний снігопад: у міській раді закликали не йти у парки (фото)

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© ТСН.ua
© ТСН
© ТСН.ua
© ТСН
© ТСН.ua

Синоптики повідомляють, що снігопад у Львові та області припинеться вже у вівторок, 14 грудня. 

Львів 12-13 грудня засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками та запевняють, що комунальники роблять все можливе, щоб прочистити тротуари та дороги. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. 

Сильний сніг у Львові почав падати ще в неділю, 12 грудня. Також місто засипає від ранку 13 грудня. 

У Львівській міській раді запевняють, що в ніч проти 13 грудня в місті працювало 95 одиниць техніки, для посипання доріг від ожеледиці. У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР закликали власників приватних закладів самостійно розчистити територію біля приміщень. 

В управлінні екології та природних ресурсів ЛМР закликали жителів міста поки утриматись від відвідування парків, оскільки на деревах є багато мокрого снігу, через що пошкоджені гілки можуть впасти та травмувати перехожих. 

Синоптики повідомляють, що снігопад у Львові та області припинеться вже у вівторок, 14 грудня. 

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